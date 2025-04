Tres razones por las que no ha sido posible desconvocar la huelga de docentes

El consejero de Educación, Sergio Silva, no cree que a lo largo de la jornada de este miércoles se produzca un "movimiento extraordinario" que evite la huelga de docentes convocada por la Junta para este jueves por la falta de un acuerdo sobre la adecuación salarial.

"Siendo honesto, me encantaría que hubiéramos llegado a un acuerdo antes, pero creo que no es realista pensar en que hoy vamos a llegar a un acuerdo", ha compartido Silva, quien ha reconocido que la administración "no ha recibido ninguna respuesta a su propuesta de adecuación económica".

Desde la Consejería están "absolutamente volcados" en el decreto de servicios mínimos. "Para nosotros es inminente, faltan menos de 24 horas, por lo que nuestra responsabilidad es que se desarrolle con normalidad", ha dicho. Pero, ¿cómo ha llegado la Junta Personal Docente a esta situación?

1. La Junta de Personal Docente lleva "meses intentando negociar (sin éxito)" con la Consejería de Educación una adecuación salarial para el profesorado.

2. La última propuesta de la Consejería no ha satisfecho la demanda de la Junta de Personal Docente. Todo lo contrario. Consideran que es insuficiente y contraria a las reivindicaciones del colectivo docente y todas las adecuaciones anteriores que se han firmado en Cantabria.

3. Para la Junta de Personal Docente, es imprescindible reconocer a los docentes a nivel social como piedra angular del sistema educativo y valorar la labor que desempeñan en la formación de las futuras generaciones. Rechazan la "falta de voluntad negociadora" de la Consejería.

El departamento que dirige Silva está centrado en trabajar para que el impacto de la huelga sea el menor posible, aunque el consejero ha mostrado preocupación por el desarrollo de la jornada de mañana: "Tenemos que arbitrar todo lo que está a nuestro alcance. Hoy hemos abordado cómo afrontar en las aulas de un año el impacto de la huelga. En el caso de que las maestras ejerciten su derecho a huelga, los técnicos van a tener un aula de 12 niños y nosotros tenemos que dar respuestas adecuadas y garantizar su seguridad".

Silva teme que la huelga, convocada a las puertas de Semana Santa, pueda "influir en el final del curso para los estudiantes", pero confía en que se regrese pronto a la normalidad.