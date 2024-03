Gema Igual pide respuestas al Gobierno de España

Balance y repaso de todos los frentes abiertos que el gobierno de España tiene con respecto a la ciudad de Santander ha sido el principal objetivo del encuentro mantenido esta mañana en la Delegación del Gobierno entre Eugenia Gómez y Gema Igual.

La alcaldesa de Santander ha manifestado su insatisfacción ante la pasividad en las respuestas por parte del Gobierno de España, sin embargo, cree que la figura de un interlocutor puede ayudar a una mejora tanto en los tiempos de gestión como en la solución de las propuestas pendientes.

"Confío plenamente en que Eugenia va a estar de lado de los santanderinos. También le he dicho que cuando alguien pide algo a los Ministerios, con buenas y corteses razones, está preparado para que le digan que no. Pero no está preparado para el ninguneo de tener este tocho de folios en el Ayuntamiento pendiente del Gobierno de España y que haya cosas que ni para adelante ni para atrás. Tenemos mucho trabajo como para que nos estén entreteniendo o no contestando", sentenciaba Gema Igual.

Por su parte, Eugenia Gómez ha asegurado que trasladará a los distintos ministerios los intereses que tiene el Ayuntamiento de Santander. Además, se ha acordado una reunión periódica que ayude a realizar un seguimiento más detallado de todas y cada una de las propuestas.

"Hay un compromiso con la ciudad de Santander que hemos podido ver estos últimos años a través de numerosas inversiones y acuerdos. Habrá asuntos en los que llegaremos a acuerdos y en otros habrá discrepancias, pero desde luego, vamos a trabajar para encontrar esos puntos de encuentro con el objetivo de que los proyectos avancen", confirmaba Eugenia Gómez.

Además, Gema Igual ha aprovechado para recordar que el Ejecutivo Cántabro ya trabaja para una regulación de la vivienda turística. "Antes de alarmar hay que empezar a trabajar y poder reconocer qué es y qué no una zona tensionada".