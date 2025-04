El 'Foro COPE Desafíos 2025' aborda la necesidad de impulsar vivienda asequible y agilizar los trámites urbanísticos

La vivienda fue ayer algo más que un tema de actualidad. Se convirtió en una conversación abierta, real, de esas que afectan al bolsillo y a la vida de miles de familias. Y se dio, además, en casa: en el Foro COPE Desafíos 2025, que reunió a tres voces clave para hablar sin rodeos sobre el acceso a la vivienda en Cantabria.

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, el promotor Pedro Pérez Eslava, y el representante de MVRE, David Moroso Mata, participaron en una mesa redonda moderada por la jefa de redacción de COPE Cantabria, María Gutiérrez. El objetivo: entender qué está fallando en el mercado de la vivienda y, sobre todo, qué se puede hacer.

“Esto es pura matemática: si no se construye, los precios suben”

La intervención de Roberto Media fue tajante. Denunció que en la última legislatura no se construyó ni una sola vivienda de protección oficial en Cantabria, ni desde lo público ni desde lo privado. Y señaló que la raíz del problema es clara: mucha demanda y muy poca oferta.

Roberto Media

“Si para la iniciativa privada no es rentable construir, no va a haber vivienda. Y si no hay viviendas, las que hay van a ser caras. Eso es matemática pura”, advirtió el consejero.

Media insistió en que el Gobierno de Cantabria está poniendo suelo y fondos para impulsar nuevas promociones, y dejó claro que no se declararán zonas tensionadas mientras él y la presidenta Buruaga estén al frente: “Eso, lejos de solucionar, agrava el problema”, aseguró.

“¿Y si el derecho fuera a vivir, y no solo a poseer?”

El promotor Pedro Pérez Eslava planteó una reflexión más social: ¿y si parte del problema fuera cultural? Habló del “empecinamiento” que tenemos en España con ser propietarios, y apuntó a que quizás deberíamos pensar más en garantizar el acceso a una vivienda digna, aunque no sea en propiedad.

Pedro Pérez Eslava

“¿No existe un cierto empecinamiento cultural en este país por entender que el derecho no es al disfrute de la vivienda, sino al derecho a ser propietario?”, preguntó al auditorio.

Además, defendió la necesidad de ofrecer seguridad jurídica para que el capital no huya y pidió autocrítica: “No vale quejarse de que los precios suben y a la vez poner nuestra vivienda en alquiler turístico”.

“Hay que adaptar la vivienda protegida a las nuevas realidades”

Desde MVRE, David Moroso Mata apostó por soluciones flexibles. Señaló que los modelos actuales de vivienda protegida no sirven para todos los perfiles, y propuso crear nuevas escalas según nivel de renta.

David Moroso Mata

“No todo el mundo encaja en los modelos actuales. Hay que adaptar la oferta. Quizá necesitamos plantear más escalas dentro de la vivienda protegida”, sugirió.

También defendió que se incentive el alquiler asequible bonificando a quienes alquilen por debajo de precio de mercado, y pidió una colaboración público-privada “más ágil y más realista”.

Un debate útil y con los pies en la tierra

La mesa redonda del Foro COPE Desafíos 2025 sirvió para escuchar opiniones distintas pero complementarias. Todos coincidieron en algo: el problema no se va a resolver solo, y se necesitan reformas urbanísticas, inversión pública, colaboración privada y, sobre todo, decisiones valientes.

Mesa redonda

Desde COPE Cantabria, seguimos apostando por dar voz a quienes tienen algo que aportar. Porque hablar de vivienda no es solo hablar de ladrillos: es hablar de futuro, de oportunidades y de dignidad.