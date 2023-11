No se debe sobreproteger a un niño con discapacidad, ya que es perjudicial

Multitud de niños en España tienen algún tipo de discapacidad, por lo que muchos de ellos requieren atenciones especiales prácticamente desde que son bebes. Entre todas estas atenciones destaca la rehabilitación física, un aspecto que resulta determinante en el desarrollo de la vida de estos niños.

No hablamos de revertir esa capacidad, ya que en la mayoría de situaciones es algo que no puede llegar a producirse. Sin embargo, el objetivo de estas terapias y técnicas de rehabilitación están destinadas a un mejor desarrollo de las actividades físicas por parte del niño. Todo esto podrá ayudar a la persona a obtener mayor autonomía y mejorar su calidad de vida en un futuro.

Este tipo de rehabilitaciones están orientadas a mejorar la calidad de vida del niño y las prácticas que se realizan, evitarán en gran medida la aparición de otras afecciones de salud o complicaciones vinculadas a la discapacidad en cuestión.

"Aunque un niño con discapacidad va a necesitar que los adultos estemos pendientes y disponibles con ellos. No se debe proteger a un niño con discapacidad, porque la sobreprotección es mala", asegura Juan Ignacio Gómez, vocal de formación y discapacidad del colegio de fisioterapeutas de Cantabria.

La fisioterapia en pediatría, debe ser individualizada y realizarse desde el nacimiento del bebe hasta los 21 años. Son niños que necesitan una ayuda muy multiprofesional " por eso es imprescindible hacerlo de forma coordinada porque se atiende al niño de forma global, no solo por aspectos", asegura Juan Ignacio.

En Cantabria tenemos la suerte de que la atención temprana forma parte del Servicio Cántabro de Salud y abarca desde el nacimiento hasta los tres años y así continuamente hasta los 21. El no atender al niño cuando le empiezan a surgir los problemas puede derivar en situaciones más complicadas. "Hemos tenido experiencias de niños que se habían desplazado una rótula y nadie se la había reconducido. Después de 16 intervenciones todavía seguía mal cuando se podían haber solucionado los problemas en el momento y no haber esperado" explica Juan Ignacio. "Hay que llevar una supervisión del problema para que luego no haya una desviación peor".

Por último Juan Ignacio sería necesario que cada año se revisase el número de profesionales existentes y participantes en cada sector para ver si son o no suficientes.

JORNADA ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISIOTERAPIA EN PEDIATRA

Una decena de especialistas nacionales en fisioterapia para menores con discapacidad participa este sábado en Santander en la Jornada Anual de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Una organización con más de 500 miembros en toda España y en diversos países de Latinoamérica.

La jornada, que busca ser un evento de referencia para los profesionales interesados en los avances y conocimientos en el campo de la fisioterapia pediátrica, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.

Se enfocará el análisis de la evolución desde la Clasificación Internacional del Funcionamiento hacia las Prácticas Recomendadas, así como se presentarán Comunicaciones Orales y Pósteres Científicos de fisioterapeutas pediátricos de toda España.