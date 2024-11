Escucha el emotivo testimonio de un voluntario cántabro en Valencia: "Hice lo que me dijo mi corazón"

Borja Ortiz es un conductor de autobuses del TUS de Santander que, la semana pasada y sin dudarlo, aprovechó unos días que tenía de vacaciones para desplazarse con otros dos amigos a varios puntos afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Este martes 12 de noviembre, una vez de regreso a casa, ha querido compartir en los estudios de COPE Cantabria su experiencia. Puedes escuchar la entrevista completa pinchando en la fotografía.

COPE Cantabria Borja Ortiz, voluntario para ayudar en Valencia de los efectos de la DANA, relata su experiencia en COPE Cantabria

del coche, directamente al barro

Saliendo de madrugada desde Santander, nada más llegar a las 7:30 horas al primer punto necesitado de voluntarios para limpiar las calles (Catarroja), Borja y sus amigos se pusieron manos a la obra para quitar todo el barro posible.

Borja recuerda que "nos pusimos la pala al hombro y entramos en la calle principal de Catarroja. Y al que veíamos que necesitaba ayuda, se la ofrecíamos. Si teníamos alguna duda de cómo actuar, preguntábamos a los militares de la UME allí desplegados. El segundo día estuvimos 3 horas descargando camiones, 4 furgonetas... hacíamos un trabajo en cadena, éramos unos 30-35 voluntarios, y al terminar el trabajo nos dábamos un aplauso entre todos. Era muy emotivo todo".

COPE Cantabria Efectos de la DANA en Valencia

COPE Cantabria Efectos de la DANA en Valencia

COPE Cantabria Efectos de la DANA en Valencia

COPE Cantabria Efectos de la DANA en Valencia

COPE Cantabria Voluntarios desplazados a Valencia

"me emociono al recordarlo"

Borja regresó muy cansado tras el tremendo esfuerzo llevado a cabo en los 3 días que estuvo en varias localidades afectadas por la DANA. Aun así, se siente satisfecho de la labor realizada, aunque ahora sea el momento en el que le lleguen ráfagas mentales de lo que ha tenido que ver en Valencia: "Me ha pasado al regresar en el coche, y también al llegar a casa. Sigo analizando todo lo ocurrido y de vez en cuando me emociono...".

Eso sí, al preguntarle por si se arrepiente de haber ido ante las dudas y la preocupación que tuvo que sufrir su mujer, Borja lo tiene claro: "No me arrepiento. Volvería a hacerlo porque para mí ha sido muy gratificante. Si te sale del corazón, sin mirar los peligros que podía haber allí... Yo realicé lo que me dijo mi corazón, nada más".

Y nada menos. Gracias por tu solidaridad, Borja, y por compartir tu experiencia en COPE Cantabria.