La enfermedad que pone a las vacas de Cantabria en jaque obliga a tomar más medidas: "No debemos bajar la guardia"

La dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino, sigue siendo motivo de preocupación para los ganaderos por el brote que surgió en Francia y todavía no se ha podido frenar. Por eso, el Gobierno de Cantabria ha decidido ampliar, al menos dos meses más, las medidas de prevención para evitar que la enfermedad afecte a la cabaña ganadera cántabra.

El plazo de dichas medidas terminaba el 31 de diciembre, pero ante de la evolución en el resto del país, y en Francia –donde se originó el foco de contagios–, se ha tomado la decisión de prolongarlas hasta el 28 de febrero de 2026, con la posibilidad de que se volvieran a extender.

UNAS MEDIDAS NECESARIAS

Ante la aprobación de extender las medidas de prevención, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha afirmado que "no debemos bajar la guardia ante una enfermedad que, de entrar en nuestra región, se llevaría por delante a buena parte de nuestra cabaña ganadera". Cantabria cuenta con cerca de 270.000 vacas según el último censo, siendo un valor muy importante de la región.

No debemos bajar la guardia ante esta enfermedad" María Jesús Susinos Gobierno de Cantabria

En cuanto a las medidas prorrogadas, solamente contemplan una novedad: se permitirán la celebración de eventos deportivos ecuestres, porque son "animales de alta competición, no sensibles a la enfermedad y que se desplazan en medios de transporte individualizados y específicos, con todas las garantías de desinfección", ha señalado Susinos.

VIGILAR LOS MOVIMIENTOS DESDE FRANCIA

La consejera ha basado la decisión de ampliar el periodo en la aparición de nuevos positivos por dermatosis nodular cerca de la frontera con España, y la imposibilidad manifestada por el gobierno francés del control de los movimientos pecuarios.

El Gobierno cántabro instó al Ministerio de Agricultura a que solicitara a la Comisión Europea una ampliación del plan de vacunación contra esta enfermedad en Cantabria, y también en Aragón, Navarra y País Vasco. Sin embargo, desde el ministerio han rechazado la petición de vacunación en Cantabria, alegando que solo se está llevando a cabo en las zonas más cercanas a los focos.

Vamos a intensificar el grado de control y vigilancia de los animales que vienen de Francia" María Jesús Susinos Gobierno de Cantabria

Además, la consejera ha mostrado la preocupación de Cantabria por "el descontrol" de movimientos de ganado en Francia: "Vamos a intensificar el grado de control, vigilancia y exigencias sanitarias en todos los movimientos procedentes del país vecino".

NO HABRÁ FERIAS HASTA MARZO

Las medidas en vigor, y que serán prolongadas, mantienen la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales en Cantabria.

Además, todos los animales de especies sensibles a la enfermedad que procedan de explotaciones localizadas fuera de la comunidad autónoma deberán ser sometidos a vigilancia veterinaria con un período de cuarentena mínimo de 21 días desde la incorporación a la explotación de destino en Cantabria.