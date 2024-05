El Dueso no reune las condiciones necesarias para acoger a internos agresivos

Recientemente, el centro penitenciario de El Dueso ha registrado graves incidentes con cuatro funcionarios heridos. Situaciones que no son nuevas y que siguen produciéndose con más asiduidad de la deseable.

Dos internos provocaron altercados en el patio y el otro altercado fue provocado por un interno procedente de la prisión gallega de Teixeiro cuando iba a ser trasladado a la prisión de Vitoria. Una fórmula que se utiliza desde hace más de 20 años, cuando la actividad de la banda terrorista ETA y la dispersión de sus miembros, hacía que El Dueso se utilizase como lugar de pernoctación.

Jesús de Calvo es funcionario en El Dueso y asegura que llevan mucho tiempo denunciando que el centro no está preparado para acoger a este tipo de internos. "El departamento no reúne las condiciones necesarias, porque aunque solo llegan a dormir, son internos conflictivos que han dado problemas en otras cárceles, con agresividad y no asumen ni que les quites un objeto".









Los funcionarios han denunciado hasta en dos ocasiones al Defensor del Pueblo y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias las deficiencias del módulo de ingresos que acoge estos traslados, la falta de seguridad arquitectónica y de medios personales y materiales; además de infraestructuras deficitarias con celdas de siete metros cuadrados para dos internos sin duchas y sin posibilidad de salir al patio en más de 24 horas, lo que lo convierten en un polvorín.

"Este proceso tiene más de 20 años en los que, por seguridad, la actividad de la banda terrorista ETA y las infraestructuras de las carreteras podían justificar esta parada, pero hoy en día nada lo justifica, y más, si no se acondiciona adecuadamente el Dueso para este cometido", explica Jesús. Por eso los funcionarios aseguran que ya no es necesario hacer este servicio y piden que se quite.

En la actualidad, El Dueso tiene capacidad para 324 reclusos que son atendidos por una plantilla fija cercana a los 150 funcionarios.