Detenido el hijo de la alcaldesa de Bezana por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria

La Policía Nacional ha detenido al hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), por su presunta implicación en el ataque contra la sede del PSOE de Cantabria ocurrido el pasado mes de abril en Santander. En el marco de la misma operación también ha sido arrestado otro joven, mientras la investigación continúa abierta.

La versión de la alcaldesa

En un comunicado remitido este viernes, la regidora ha explicado que su hijo es mayor de edad y reside fuera de Cantabria, por lo que subraya que “es el único responsable de sus actos”. Pérez pide que este caso no se vincule a su actividad política ni a la del partido en el que milita y asegura que confía en que no haya “utilización política ni juicios paralelos”.

La alcaldesa ha expresado además su “más enérgica condena a cualquier acto violento”, venga de donde venga, y ha calificado lo sucedido como “un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices”. En su comunicado subraya que la violencia “nunca es el camino” y que en democracia deben prevalecer la convivencia, la tolerancia y el respeto.

Una situación personal complicada

Pérez ha reconocido que, como madre, atraviesa un momento de “profundo dolor e inmensa preocupación”, aunque confía en la labor de la justicia. “Si se demuestra su responsabilidad, tendrá que responder y asumir las consecuencias como cualquier ciudadano”, ha afirmado. El ataque a la sede del PSOE

Los hechos se produjeron el 25 de abril, cuando un encapuchado entró en la sede del PSOE de Cantabria, en la calle Bonifaz de Santander, y lanzó varios artefactos caseros introducidos en botellas de plástico. En ese momento se celebraba un acto sobre memoria democrática con más de 70 asistentes, entre ellos el secretario general del partido en la región, Pedro Casares.

Las botellas terminaron explosionando en la entrada principal tras ser arrojadas al exterior por una de las participantes, evitando así consecuencias más graves. Desde el PSOE recuerdan que se trató de un ataque que pudo haber tenido efectos muy serios y reclaman que se depuren todas las responsabilidades.