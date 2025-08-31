La curiosa iniciativa de una localidad de Cantabria para ayudar a moverse a sus ancianos: "Es que me caigo muchísimo..."

El Ayuntamiento de El Astillero ha iniciado recientemente la entrega de andadores a los vecinos que solicitaron este apoyo, dentro del programa municipal de movilidad, que busca mejorar la autonomía y seguridad de las personas con dificultades de desplazamiento. Este servicio permite que los residentes reciban de manera gratuita el material necesario para facilitar su movilidad diaria.

Una de esas personas es Elvira Expósito, que reconoce en COPE Cantabria estar encantada con la iniciativa: "tengo varios problemas en la columna, y uno sobre todo muy importante que me impide andar; o sea, me cuesta mucho andar y no tengo estabilidad. Yo había estado 4 años con un andador y se me había roto; llevaba un mes y pico con cinta americana sujetándolo... Como no tenía arreglo, vi que el alcalde había puesto un programa de dar los carritos. Hablé con el consistorio y rápidamente me lo dieron. Fue fantástico. Es igualito al que tenía, y además no era de los baratos".

Anciana con andador

"mi piso no está para manejarte con una silla de ruedas"

Elvira describe cómo es su día a día, tanto dentro como fuera de su casa: "Astillero es un pueblo que es todo cuestas; entonces yo con el andador cada vez ando menos. Yo además vivo justo una zona privilegiada por lo tranquila, pero para subir al centro tengo tres cuestas grandes. Entonces ya llegó un momento en que me tuvieron que poner la silla de ruedas, porque no podía salir de casa".

"Pero para andar por casa, lo necesito la mayoría de los días porque no tengo estabilidad; o sea, yo me caigo muchísimo. Ayer precisamente estaba en urgencias, por una caída que había tenido hace 15 días... Hace un mes y pico me había roto también un dedo de la mano. Yo tengo que tener un carrito conmigo siempre. Por la calle voy mejor con la silla, pero mi piso tiene 30 años y claro, en aquellos tiempos no se hacían los pisos para manejarte con una silla de ruedas".

Anciana con andador

"¿El alcalde? no lo hay como él en ESPAÑA"

Vivir en un sitio como El Astillero hace que prácticamente todos los vecinos se conozcan unos a otros; sucede lo mismo con el alcalde, Javier Fernández Soberón (Ciudadados). Tras una primera legislatura donde obtuvo una representación de 5 concejales de 17, en 2023 arrasó contando con el apoyo de más del 70% del electorado (7.226 votos y 15 concejales de 17 en el ayuntamiento).

Elvira, por esta y otras iniciativas, se deshace en elogios hacia el alcalde, por sus actuaciones y la accesibilidad para ponerse en contacto con él: "No lo hay como él en España, que es para y por los vecinos. Un señor que se ha recorrido Astillero en silla de ruedas para ver cómo estaban las aceras para la gente minusválida. Eso lo ha hecho el alcalde de Astillero".

"Tenemos una página de Javier del trabajo semanal, donde nos explica todo, y otra página donde dice todas las cosas que se hacen. Luego tenemos una privada para hablar con él, porque es superaccesible... Si tienes cualquier problema, hablas directamente con él desde tu teléfono, y si en ese momento él no te puede atender, no tarda un rato en llamarte su secretaria y rápidamente se pone en contacto. Lo tenemos muy fácil con él".