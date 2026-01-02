Cuidado con la estafa del paquete

La Guardia Civil de Cantabria ha alertado sobre la reactivación de cibercampañas de estafas con motivo de las últimas compras de Navidad y el inicio de las rebajas. Agentes del Equipo @ de la Benemérita, especialistas en ciberestafas, advierten sobre el envío masivo de SMS fraudulentos que suplantan la identidad de empresas de paquetería para robar datos personales y bancarios.

Cómo funciona la estafa del paquete

Estas campañas de 'smishing' se aprovechan del elevado volumen de envíos de estas fechas. Los ciberdelincuentes envían un SMS a la víctima notificando un supuesto problema con la entrega de un paquete. Para solucionarlo, el mensaje insta a acceder a un enlace que redirige a una página web fraudulenta donde se solicitan datos personales y/o bancarios.

Las excusas utilizadas para engañar al usuario son variadas. Entre ellas se encuentran un presunto desconocimiento del número del inmueble, la necesidad de concretar una hora de entrega o la obligación de pagar un pequeño gasto de aduana. La Guardia Civil recomienda desconfiar siempre de los mensajes inesperados y, ante la duda, consultar la página web oficial de la empresa de paquetería y hacer el seguimiento del pedido con el localizador facilitado.

Qué hacer si has sido víctima de 'smishing'

Si has recibido un SMS de estas características, la principal recomendación es no acceder a los enlaces y desconfiar si el mensaje contiene errores gramaticales o direcciones extrañas. En caso de haber accedido al enlace y proporcionado información sensible, es crucial contactar lo antes posible con la entidad bancaria para bloquear la tarjeta y posibles movimientos sospechosos.

Además, se deben cambiar las contraseñas de todos los servicios afectados, como la banca online o el correo electrónico. Es fundamental recopilar y guardar todas las evidencias posibles del fraude, incluyendo los enlaces recibidos, y denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 'smishing' no se limita a la paquetería. La Guardia Civil recuerda que los delincuentes utilizan otras excusas para obtener datos, como falsos cargos no autorizados en cuentas, multas de tráfico falsas, facturas fraudulentas de suministros o la supuesta renovación de la tarjeta sanitaria.

Consejos para comprar online de forma segura

Desconfiar y no dejarse engañar por ofertas "demasiado buenas o gangas imposibles"

De cara a las compras de Navidad y rebajas, la Benemérita aconseja desconfiar y no dejarse engañar por ofertas "demasiado buenas o gangas imposibles", comparar precios y verificar siempre que el comercio es legítimo, comprobando opiniones de otros usuarios.

Es importante comprobar que la dirección web de la tienda empieza por https:// y que muestra el icono del candado, lo que indica que el certificado de seguridad es válido. Se debe emplear siempre un método de pago seguro, sin abandonar la pasarela de pago oficial de la página, e incorporar herramientas antifraude como la doble verificación.

Al pagar con tarjeta, el usuario debe asegurarse de que el sitio web lo redirige a la pasarela de pago segura del banco, que normalmente se abre en una nueva ventana para confirmar la transacción. Para mayor seguridad, se puede solicitar al banco una tarjeta de recarga o con saldo limitado para compras online.