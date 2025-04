Crisis sin precedentes en el verdel cántabro: “No ha habido costera”

La situación de la costera del verdel (o xarda) en Cantabria es crítica. A pesar de haber comenzado hace más de un mes, los barcos de artes menores apenas han capturado el 6,84% de la cuota asignada para 2025. El Gobierno regional ha calificado esta campaña como “insostenible” y ha solicitado ayudas urgentes al Estado para evitar el amarre definitivo de una flota que representa el sustento directo de más de 200 familias en la región.

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, ha enviado una carta al ministro Luis Planas solicitando un paquete de medidas extraordinarias e inmediatas, con el respaldo de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria.

“No ha habido costera del verdel”

El presidente de la Federación de Cofradías, César Nates, ha confirmado la gravedad de la situación en declaraciones a COPE Cantabria. “Por primera vez podemos decir que no ha habido costera”, advierte. “Esto puede suponer el 60% de la facturación del año para los barcos de artes menores. Si no se soluciona, muchos no podrán salir a la mar el año que viene”.

Nates apunta también a causas estructurales: la sobrepesca ejercida por países del norte de Europa que está afectando gravemente al stock de verdel en aguas del Cantábrico. Aunque los pescadores cántabros denuncian la situación, reconocen que “poco más pueden hacer” sin apoyo institucional.

Por eso, desde la Federación valoran positivamente el movimiento del Ejecutivo autonómico. “Agradecemos mucho la ayuda de la Consejería, que se ha puesto manos a la obra con nosotros y ha enviado una carta al ministro y a la Secretaría General de Pesca. Ahora solo queda esperar a ver si el Gobierno de España tiene sensibilidad con los pescadores cántabros”.

El riesgo: amarre, desaparición… y cuota cero en 2026

El temor en el sector es doble. Por un lado, las pérdidas económicas de esta temporada; por otro, el riesgo de una reducción drástica de la cuota —o incluso el cierre total de la pesquería— en 2026. Los científicos ya alertan de un posible escenario de “cuota cero” si no se recupera la población de verdel en los próximos meses.

Ante esta perspectiva, la consejera Susinos ha reclamado medidas que no solo cubran las pérdidas actuales, sino también el lucro cesante que afecta a todo el sector. “La pesca artesanal de Cantabria necesita ayuda urgente. Es clave para el desarrollo del sector primario en nuestra región”, concluye.