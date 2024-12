La Conferencia de Presidentes acaba en Santander sin acuerdos concretos

La XXVII Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander ha concluido sin acuerdos concretos tras cinco horas de intervenciones por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de los presidentes autonómicos en torno a la vivienda, la inmigración, la sanidad y la financiación autonómica.

Sánchez ha abandonado antes de las 16:00 horas el Palacio de la Magdalena y los presidentes autonómicos han comenzado a hacer sus balances ante la prensa, la mayoría con tono desencantado y con críticas a la falta de planificación previa del encuentro.

Buruaga, decepcionada

La jefa del Ejecutivo de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha dado la más mínima oportunidad al acuerdo" en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, y lo achaca a que el presidente "es reo de sus socios".

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de la Magdalena, Buruaga ha lamentado que esta cumbre, que no tenía lugar desde hace tres años, ha supuesto "una oportunidad perdida" y se ha quejado de que Pedro Sánchez ha acudido "con mucha ideología y demasiadas hipotecas".

"No he visto ningún intento serio de salir de esta Conferencia de Presidentes con acuerdos. Probablemente, si Sánchez quiere seguir siendo presidente no puede llegar a esos acuerdos", ha manifestado la jefa del Gobierno cántabro.

Buruaga ha insistido en que no se han dado respuesta a los temas marcados en la agenda de esta Conferencia y ha asegurado que solo ha habido "anuncios y efectos especiales". Sobre la financiación autonómica, ha considerado que debe abordarse "desde la multilateralidad" y ha advertido que el Gobierno central debe "desistir del cupo separatista".

críticas por la falta de acuerdos concretos

"Una mera puesta en escena", ha manifestado el andaluz Juanma Moreno; "una oportunidad perdida", ha señalado el canario, Fernando Clavijo; "nos vamos con las manos vacías", ha coincidido el murciano Fernando López Miras.

Dos años y nueve meses después de la última Conferencia, celebrada en La Palma, los presidentes populares han dejado clara su decepción, convencidos de que Sánchez solo ha convocado la cita porque le presionaron. "Vinimos sin propuestas y nos vamos sin respuestas", ha lamentado el valenciano Carlos Mazón.

Uno de los anuncios más destacados realizado por Sánchez a los presidentes autonómicos ha sido la convocatoria en enero de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar la asunción por el Estado de parte de la deuda de las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra), propuesta que no han recibido con buenos ojos las autonomías menos endeudadas.

Presidentes autonómicos del PP y también el castellano-manchego Emiliano García Page han urgido al Gobierno central a abordar ya la reforma del sistema de financiación autonómica.

Como habían anunciado, varios han ratificado en el plenario su rechazo al acuerdo entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho hincapié en que su objetivo es una financiación solidaria con toda España.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado de plano cualquier negociación bilateral y ha advertido de que la condonación de la deuda a Cataluña es "letal" para España.

Cada presidente tenía un turno de diez minutos para exponer su posición sobre los cuatro asuntos del orden del día: el problema de la vivienda, el déficit del personal sanitario, la inmigración y la reforma de la financiación autonómica.

Con las negociaciones para reformar la ley de extranjería estancadas, Clavijo y el lehendakari, Imanol Pradales, han propuesto un reparto puntual y extraordinario de menores migrantes no acompañados en el plazo de tres meses y basado en cinco indicadores objetivos, pero se han ido también sin respuesta concreta.

Ambos han destacado no obstante que no ha habido un rechazo frontal a su iniciativa para lograr una distribución equilibrada es estos menores, lo que "abre un hilo a la esperanza", en palabras de Pradales.