Cinco planes que no te puedes perder este fin de semana en Cantabria

El verano encara su recta final y Cantabria se llena de propuestas para disfrutar del tiempo libre. Música en directo, teatro familiar, escapadas a la costa más salvaje o un paseo por Cabárceno. Si aún no tienes plan para este fin de semana, toma nota de estas cinco ideas.

Cultura en el Parque de Jado

El ciclo “Veranos en Jado” llega a su fin en Santander con dos citas imperdibles. Este viernes, el parque acoge una versión muy especial de Pinocho, un espectáculo que mezcla teatro y música pensado para disfrutar en familia. Y el sábado será el turno de la cantautora Alondra Bentley, con su propuesta folk-pop que invita a cerrar el verano con calma y emoción.

Ambas actividades son gratuitas y al aire libre, perfectas para aprovechar las últimas tardes largas de agosto en un entorno céntrico y acogedor de la capital cántabra.

Naturaleza en estado puro: bufones y cuevas

Si lo tuyo es la naturaleza, el fin de semana también viene con planes espectaculares. En el Cabo de Ajo podrás contemplar los bufones, esas formaciones geológicas que expulsan agua y aire con fuerza cuando el mar golpea los acantilados. Un fenómeno único que convierte un paseo por la costa en una experiencia inolvidable.

Otra opción es acercarse a la cueva de Cucabrera, en la playa de Galizano. Un rincón mágico que se abre frente al mar, ideal para improvisar un picnic al atardecer y dejarse llevar por las vistas del Cantábrico. Un plan sencillo, gratuito y perfecto para desconectar del ritmo de la semana.

Rutas por la costa y el imprescindible Cabárceno

Cantabria guarda todavía rincones menos conocidos que merece la pena descubrir. Entre San Vicente de la Barquera y Tina Mayor, la costa ofrece playas vírgenes, senderos que atraviesan acantilados y pequeñas calas donde practicar snorkel o paddle surf. Una escapada tranquila y auténtica para quienes buscan alejarse de las zonas más concurridas.

Y si hablamos de planes en familia, hay un clásico que nunca falla: el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Más de 120 especies animales en régimen de semilibertad en un espacio único. El parque se puede recorrer en coche, a pie o en teleférico, y ofrece exhibiciones de aves rapaces que fascinan tanto a pequeños como a mayores. Un fin de semana con sabor cántabro

Cultura, mar y naturaleza se dan la mano en una agenda de fin de semana que confirma la enorme variedad de propuestas que ofrece Cantabria. Desde un concierto en Santander hasta un paseo por los bufones del Cabo de Ajo o una visita al siempre sorprendente Cabárceno, las opciones están al alcance de cualquiera.

Cinco planes que resumen lo mejor de la región: tradición, paisajes y ocio para todas las edades. Porque si algo queda claro es que en Cantabria siempre hay algo que hacer.