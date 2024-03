Solo 1 de cada 4 hombres hacen las en tareas de casa. Casi el 46% de la mujeres mayores del 16 años asume las tareas domésticas. Frente al 30% de los varones. El peso femenino de implicación no está igual repartido por comunidades, aunque la diferencia es escasa. En Cantabria, elevamos las medias nacionales. O al menos, eso indica la muestra que hemos recogido por las calles de Santander.

"Yo hago de todo. Recojo la ropa, plancho cuando me toca, no sé... creo que hago un poco lo que requiere la casa en cada momento", afirma Carlos (delante de su pareja).

Para Carmen, la clave está en respetarse: "Mi experiencia personal es que entre todos nos organizamos. Todos lo compartimos todo y todos nos ocupamos de atenderlo todo. La base entre los hombres y mujeres es el respeto. Y el respeto se traslada a todos los ámbitos: la casa, el trabajo, la calle... en todos los lugares".

La encuesta de Características Esenciales de la Población y las Vivencias realizada por el INE, revela que tres de cada cuatro mujeres realizan tareas domésticas y solo un hombre. Según este análisis, el 30,8 % de los españoles de 16 años o más, más de 12,2 millones, se encargan en sus hogares de "la mayor parte de las tareas domésticas", mientras un 10,7 %, más de 4,2 millones, no participan "habitualmente" en este trabajo, como es el caso de Andrés: "En casa, mi mujer lo hace prácticamente todo. Pero al final, yo me paso trabajando todo el día y es más complicado que haga las mismas tareas que hace ella, que no está trabajando actualmente".









¿A FAVOR O EN CONTRA DE CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER?

Para Lucia, vecina de Puertochico, no existe ningún tipo de duda. Tanto ella, como las amigas que le acompañaban a la manifestación en la plaza del Ayuntamiento, consideran que tienen la obligación de hacerse ver: "Ya es triste que tengamos que salir a manifestarnos, pero no nos queda más remedio. Me parece estupendo que se celebre el día y que se nos reconozcan las labores que nosotras tenemos".

Sin embargo, también hay mujeres como Andrea que consideran que si se celebra un día dedicado a la mujer, debería de haber días para muchas otras cosas: "Si nos ponemos a reivindicar y a celebrar todos los días, no acabamos. Perdemos un poco la noción de todo. Cada uno en su sitio, respetándonos unos a los otros y ya está".