Adrián Hinojosa, deportista de 30 años con un 44% de discapacidad intelectual, quiere trabajar para poder pagarse el alquiler de su vivienda

Adrián Hinojosa personaliza claramente los valores que transmite el deporte: Superación, disciplina, esfuerzo, respeto y reconocimiento al compañero y rival, además de lo más importante, la igualdad. Que le traten de la misma manera que los demás.

Porque Adrián, que acaba de cumplir 30 años, sufre discapacidad intelectual, de un 44%. El deporte le hizo superar obstáculos y problemas personales, como ser acosado en la escuela cuando era más joven.

SUPERAR EL ACOSO ESCOLAR

En una entrevista en COPE Cantabria con motivo este martes de la celebración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad Intelectual, Adrián confiesa que "mi infancia en la escuela fue difícil, con problemas como el bullying... Y me refugié en el deporte por todo, por temas familiares, el acoso en el colegio... Un poco de todo".

A.Hinojosa Adrián Hinojosa, de niño. El deporte le ayudó a superar el acoso escolar

EL DEPORTE FUE SU APOYO

Como él mismo indica, "en el deporte he encontrado gente que me ha apoyado, muchos amigos, muchas experiencias, poder viajar, conocer gente, muchas cosas para bien..."

Tras competir en atletismo y ser, por ejemplo, Campeón de España de Cross en categoría adaptada de 3.000 metros en 2020, ahora prefiere probar otras disciplinas: "Lo dejé y me dedico a otros, como hockey inclusivo sobre hierba; voy a empezar también el bádminton inclusivo. Me voy a abrir a otras ramas, pero lo importante es seguir practicando deporte porque me lo paso bien, cada deporte es una experiencia nueva para mí y aprendo cosas, conozco a otra gente... Quiero agradecer a Carlota Fernández y a su equipo técnico por el apoyo".

A. Hinojosa Adrián Hinojosa entrando en la meta de Santo Toribio

"no tengo familia ni nadie que me apoye..."

Adrián, como cualquier persona, quiere ser independiente; quiere trabajar para poder pagar el alquiler de su vivienda: "Vivo solo en un piso de alquiler, pero si el día de mañana necesitan ese piso ¿qué va a ser de mí? ¿Me quedo en la calle...? Actualmente no trabajo, y reivindico en COPE los derechos para poder trabajar; porque las personas con discapacidad tenemos dificultades para pagar la vivienda. Sé que no está bien para nadie, pero quiero independizarme y demostrar mis capacidades día a día, o poder tener algo".

Hinojosa sigue explicando sus dificultades para encontrar trabajo, y el llamamiento que hace a las instituciones: "No tengo familia ni nadie que me apoye; me gustaría que nos apoyaran más en el derecho a la vivienda, porque a día de hoy no puedo sacar los gastos adelante. También en el ámbito laboral, para poder enfrentarme al día a día, y yo hoy no puedo. Que haya ese apoyo social. Querría un trabajo fijo, con buenas condiciones para poder independizarme y sacar mi vida adelante".