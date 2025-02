El acusado del doble crimen de Liaño niega los asesinatos, pero reconoce haber amenazado a su pareja

El juicio por el doble crimen de Liaño, ocurrido en diciembre de 2021, ha vivido este martes un nuevo episodio con la declaración de José Reñones, acusado de asesinar a su pareja, Eva Jaular, y a su hija de once meses. En su comparecencia ante la Audiencia de Cantabria, el procesado ha negado ser el autor de los hechos, aunque ha reconocido haberlas amenazado y haber tenido una conducta agresiva.

"Me equivoqué, pero no las asesiné"

Reñones ha declarado durante más de dos horas, respondiendo a las preguntas de la fiscalía, la acusación popular ejercida por el Gobierno de Cantabria y las acusaciones particulares de la familia de Eva Jaular. También ha intervenido su defensa.

El acusado ha admitido que su comportamiento hacia su pareja y su hija fue reprobable, describiéndose a sí mismo como "muy bocazas", pero ha insistido en que no las asesinó. "Me equivoqué, me porté muy mal con ellas, soy consciente de ello, pero no las asesiné", afirmó ante el jurado.

A pesar de su versión, la fiscalía mantiene la petición de prisión permanente revisable por la muerte de la bebé y 25 años de cárcel por el asesinato de Eva Jaular.

Reñones ha asegurado que no supo de la desaparición de su pareja y su hija hasta que acudió al día siguiente al cuartel de la Guardia Civil, por haber quebrantado la orden de alejamiento que pesaba sobre él. Según su relato, en todo momento colaboró con la investigación y trató de ayudar en su búsqueda.

Respecto a la tarde del 16 de diciembre de 2021, cuando se cometieron los crímenes, ha declarado que abandonó la vivienda a petición de la Guardia Civil y se dirigió al camino que lleva a la fuente de Santa Ana, en la localidad de Liaño. Ha reconocido que regresó y que una vecina le vio, algo que esta testificó en el juicio, pero ha asegurado que no volvió a entrar en la casa y que pasó la tarde deambulando y descansando en distintos puntos del pueblo.

Según su testimonio, la noche del crimen la pasó en un merendero junto a un centro comercial, negando así cualquier implicación en los hechos.

La investigación contradice su relato

Las pruebas presentadas por la acusación contradicen la versión del acusado. Tanto los informes forenses como los testimonios recogidos en la instrucción apuntan a que Reñones fue el responsable de los asesinatos, y la fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

El juicio, que ya se encuentra en su séptima jornada, sigue su curso con la declaración de testigos y peritos, mientras el jurado evalúa las pruebas y testimonios que marcarán el desenlace del proceso.