Vox acusa al director general de Universidades de crearse una plaza de profesor "a medida" en la UC

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, ha pedido la dimisión del director general de Universidades, Antonio Domínguez, al que ha acusado de "autocolocarse" como profesor titular en la Universidad de Cantabria.



Palacio ha denunciado que Domínguez ha intervenido, como director general de Universidades, en la creación de una plaza de profesor titular de Ingeniería Química "a medida" de su currículo, ya que en la convocatoria se pedía un perfil investigador "idéntico al suyo".



Vox ha abierto así el curso político con una comparecencia ante la prensa para denunciar lo que considera "un nuevo caso de corrupción de baja intensidad" en el Gobierno de Cantabria.



Para su portavoz parlamentario, se trata "de otra maniobra de colocación de los miembros del PSOE en el momento en que el ve que su ciclo político se acerca a su fin", como ya ocurrió a su juicio con la ex consejera de Economía, María Sánchez.



Cristóbal Palacio ha afirmado que Domínguez llegó en enero de 2021 a la dirección general, y ocho meses después obtuvo la plaza de profesor titular dentro de un proceso que se inició solo tres meses después de su llegada, en la primera convocatoria tras su nombramiento.



En ese proceso salieron a concurso una veintena de plazas de profesor titular, según la documentación que Vox ha facilitado a los medios.



Su portavoz considera que Domínguez ha aprobado una plaza para sí mismo, para poder ser profesor titular cuando cese en el cargo.



"La situación roza la prevaricación en la medida en que siendo parte absolutamente interesada en los concursos de mérito y capacidad para crear nuestros cuadros universitarios ha promovido la oferta de un perfil exacto a su currículo profesional", ha dicho.



Y para Vox, lo "más relevante" del currículo del director general es que ha sido presidente del comité de empresa de la Universidad de Cantabria.



Palacio ha calificado además de "lamentable" que para obtener la plaza "haya tenido que contar con "el beneplacito de la Universidad y del Consejo de Gobierno de Cantabria".



Y es que, según el portavoz de Vox, el director general propuso a la UC la oferta de su propia plaza y al Gobierno de Cantabria la aprobación de la partida presupuestaria necesaria para su contratación.



"No podemos permitirnos como sociedad que individuos sin mérito ni capacidad configuren los cuadros universitarios que van a educar a la próxima generación, no podemos permitirnos que se utilice y se mangonee a la Universidad y que se invoque su autonomía e independencia para encontrar un hueco para personas que no tienen capacidad", ha subrayado.



Y ha añadido que tampoco se puede permitir que el PSOE, que ve la llegada "de una época de crisis", busque "refugio en la universidad sin merecerlo".



Vox va a pedir la comparecencia en el Parlamento de quienes han intervenido en la concesión de esta plaza y a "intentar que el Parlamento investigue", ha señalado Cristóbal Palacio.