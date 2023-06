Si lo tuvieras delante, "¿perdonarías al terrorista que mató a tus padres?"

El colegio La Salle en Santander ha organizado, por segundo año consecutivo para sus alumnos de 4º de la ESO, una charla sobre el terrorismo en España en la que han participado el periodista de la cadena COPE Santiago Ruiz de Azúa y Silvia Gómez Ríos, hija del matrimonio santanderino asesinado por ETA en el atentado cometido en La Albericia el 19 de febrero de 1992.

Durante la misma, Silvia Gómez Ríos ha contado a los alumnos como vivió el día y las consecuencias de un atentado que la dejo huérfana. Aquel 19 de febrero Silvia, que tenía 18 años, llegó a casa tras pasar la tarde con su novio y se encontró con que no había nadie a unas horas en las que normalmente siempre había gente en casa. “Al no ver a nadie, llamé por teléfono a mi novio y le dije que me iba a acercar a Valdecilla. Justo en ese momento una vecina llamó el timbre y me dijo que subiera a casa, que estaba allí mi hermano”.

Fueron momentos angustiosos en los que nadie les contaba nada hasta que una pareja de policías les acercó hasta Valdecilla y allí les contaron que su padre había muerto en el atentado. “De mi madre no nos decían nada. Imagino que tiene que ser muy duro dar una noticia así” recuerda Silvia.

La muerte de sus padres en atentado hizo mayor de golpe a Silvia. “Yo me hice mayor de golpe y mi hermano, que dos días antes había cumplido 16 años, se hizo más pequeño. Mi único objetivo era protegerle”.

Durante la charla, Silvia ha recordado como los terroristas que hicieron estallar el coche bomba causando la muerte de sus padres y de otro joven de 23 años, Antonio Ricondo, estuvieron presentes en el cementerio durante el entierro. “Al terminar, la policía les escuchó decir ‘misión cumplida’.

Alumnos de 4º de la ESO participan en un encuentro con víctimas de ETA





La hija de Eutimio y Julia ha compartido con los alumnos de 4º de la ESO otros dos momentos especialmente duros para ella: cuando acudió a la Audiencia Nacional al juicio en el que se juzgaba al sacerdote que dio cobijo al comando que atentó en Santander; y cuando un programa de televisión emitió una entrevista con el terrorista que accionó la bomba que mató a sus padres. “Cuando el periodista le preguntó si sabía el nombre de las víctimas y dijo que no los recordaba, fue otro mazazo”.

Los alumnos han tenido la oportunidad de preguntar a los ponentes sobre sus vivencias convirtiendo la jornada en una experiencia “muy enriquecedora”. Como ejemplo, el momento en el que un alumno ha preguntado a Silvia qué haría si el terrorista que mató a sus padres se sentara delante y le pidiera perdón. "Es difícil perdonar a alguien que te ha arrebatado lo más importante de tu vida".

ÚNICO CENTRO EDUCATIVO EN CANTABRIA

La Salle en Santander es el único centro educativo en Cantabria que organiza jornadas de este tipo. Adelantándose a lo que recoge la recién aprobada Ley de Víctimas, desde el curso pasado acercan el testimonio de víctimas de la banda terrorista ETA a sus alumnos de 4º de la ESO como complemento al currículo académico.

También desde hace dos cursos La Salle lleva a sus alumnos a visitar el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo en Vitoria como parte de sus acciones formativas.