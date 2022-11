Testigos dicen que la amiga que encontró el cráneo le dijo a la acusada: "Como has podido hacerme esto"

La tercera jornada del juicio contra Carmen Merino, acusada de asesinar en Castro Urdiales a su pareja, Jesús Mari Baranda apenas ha durado 40 minutos. Este miércoles han testificado dos guardias civiles, un amigo de la víctima y los dos sanitarios que trasladaron ese día tanto a la acusada como a la amiga que encontró el cráneo en su casa, al centro de salud. Ambos han asegurado que la amiga le recriminó a Carmen Merino lo que había hecho.

Según han relatado los técnicos sanitarios, acudieron a una llamada por un ataque de ansiedad a un piso de Castro Urdiales. Allí se encontraron a una mujer muy alterada y a otra, la acusada, con aspecto tranquilo, pero que parecía medicada. Por esta razón decidieron trasladar a ambas al centro de salud. Durante el trayecto ambos han reconocido que se vivió un momento de mucha tensión.

"Hubo una situación violenta que fue cuando Ana le preguntó a la acusada, ¿como has podido hacerme esto?. También recuerdo que contestó un lo siento o algo así", ha relatado uno de los sanitarios. El otro ha reconocido que fue una situación surrealista y que también escucho como la amiga le decía a Merino "valiente amiga en menuda situación me has metido"

Otros testigos

Este miércoles también ha testificado José García, amigo de la víctima, que al igual que otros amigos ha confirmado que a partir de febrero de 2019, cuando Jesús Mari se marchó supuestamente de viaje, ya no pudo volver a contactar con él por teléfono. Sólo recibió mensajes de texto de un teléfono nuevo que le había dado la acusada.

"Le llamé a ella y me dijo que se le había caído el teléfono al váter y me dio otro número. Ahí le llamé varias veces pero nunca pude hablar aunque si me mandó algún wasap".

Junto a ellos han testificado dos agentes de la guardia Civil que han dejado claro que Merino nunca puso una denuncia en el cuartel asegurando que habían entrado en su casa o denunciando que algún intruso había usado su ordenador. Este jueves seguirán declarando varios testigos tanto de la acusación como de la defensa.