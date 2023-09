Revilla acusa a Buruaga de incumplir el acuerdo de investidura

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, no ha dado los 100 días de cortesía al nuevo gobierno de la popular maría José Sáenz de Buruaga y le ha acusado de incumplir el acuerdo de investidura que firmaron los regionalistas con el PP con su renuncia al centro de refugiados de Camargo.



Según Revilla, ese acuerdo recogía entre sus condiciones que el nuevo gobierno tenía que continuar con "con todos los proyectos aprobados", por lo que entiende que rechazar la creación de este centro en el antiguo psiquiátrico de Parayas es "un incumplimiento genérico de ese acuerdo".



"Hay que darles un margen, pero en 60 días no hemos visto nada novedoso y sí muchas vacaciones", ha opinado Revilla, quien cree que estos primeros dos meses se resumen en "mucha vacación, proyectos prácticamente ninguno y temas que van a originar problemas al Gobierno".



Según Revilla, la decisión de paralizar el centro de inmigrantes va a tener consecuencias para el proyecto que se pretende poner en marcha en la antigua Residencia Cantabria si el Gobierno de España sigue siendo el mismo, porque el ministro Escrivá "tiene un cabreo importante" y en Europa "ha sido un desaire".



"No va a colaborar con ese dinero para cualquier otra iniciativa", ha vaticinado, y ha recordado la voluntad que tenía el Gobierno de España de colaborar en el derribo del edificio y planificar en el solar una instalación consensuada, relacionada con la sanidad.



OTRAS PREOCUPACIONES PARA EL PRC



Entre los asuntos que más preocupan al PRC en este arranque del curso político están también la situación de los centros de salud, la enfermedad hemorrágica epizootica que afecta al ganado vacuno y la financiación autonómica.

Sobre este último asunto, ha dicho que el Gobierno de Cantabria tendría que estar muy atento porque "la cantidad de gorras que se van a pasar" al nuevo Gobierno "no pone nada fáciles las cosas para Cantabria".

Respecto a la situación de la sanidad, ha dicho que es "un desastre", sobre todo para muchos municipios del medio rural que se han quedado sin médico y sin "ninguna alternativa de un PP que ha hecho de la sanidad bandera", ha criticado.



También el PRC está muy preocupado por "la deriva" de la empresa Celsa. "Un grupo de fondos de inversión va a hacerse cargo de la empresa y no sabemos si hay contactos con estos nuevos inversores", ha señalado Revilla, que ha advertido de que "si Celsa cae, cae el sector industrial de Cantabria en una parte muy importante".



CASO OBRAS PÚBLICAS



Preguntado por la salida de prisión del funcionario acusado en la trama para amañar contratos de obras en carreteras, ha respondido que no tiene ninguna opinión porque es un asunto que corresponde a los jueces, que "son los que saben" Para Revilla, "lo que se ha demostrado y se va a demostrar siempre" es que el PRC y el Gobierno "no están implicados en nada en ese asunto, que hizo mucho daño al partido". Revilla ha insistido en que el PP no va a encontrar nada contra el PRC en la auditoría que el nuevo gobierno está realizando en Obras Públicas.