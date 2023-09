"El PSOE busca gobernar con los partidos que quieren romper España; sería aún más radical que antes"

El pasado miércoles 30 de agosto, Alberto Núñez Feijóo trasladó al Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un documento de 5 páginas llamado "Acuerdo por la igualdad y bienestar de todos los españoles". En él, figuran una serie de pactos de Estado para que el líder del PP fuera investido como nuevo Presidente, en una legislatura que duraría 2 años, y en la que se buscaría materializar en ese tiempo dichos acuerdos para no dar una máxima relevancia y poder a las minorías independentistas, negando las exigencias de estos partidos que quieren "romper la unidad del Estado español".

Se incluye el compromiso de "defender la integridad territorial de la Nación española consagrada en la Constitución de 1978" y el rechazo a las solicitudes de referéndums de independencia y de amnistía de los partidos independentistas. Además, establece seis pactos prioritarios: Regeneración Democrática, Estado de Bienestar, Saneamiento Económico, Familias, Agua y Territorial.

De todos es conocido que Pedro Sánchez, en poco más de 45 minutos, despachó a Núñez Feijóorechazando de plano esta propuesta, desechando el primer y gran pacto de los dos grandes partidos constitucionalistas para gobernar España.

¿QUÉ OPINA FÉLIX DE LAS CUEVAS?

El diputado número 1 del PP por Cantabria en el Congreso, Félix de las Cuevas (el segundo y último representante popular por la región es Javier Noriega) ha querido valorar este viernes 1 de septiembre en Cope Cantabria tanto la propuesta de Feijóo como la negativa de Sánchez:

"Le pidió que apoyara un pacto con 6 puntos buenos para España, pero el señor Sánchez ha vuelto a lo que nos tenía acostumbrados, al 'no es no'. No quiere ningún pacto con el Partido Popular, y creo que eso es malo para España; cualquier español estaría de acuerdo con esos 6 pactos... y eso es lo que propuso el ganador de las elecciones, que es lo que tiene que hacer, intentar formar gobierno".

Respecto al cambio de actitud de Feijóo, de tratar de derogar el 'Sanchismo' a los que muchos socialistas tildan como "rogar al 'Sanchismo'", De las Cuevas es contundente: "Vamos a ver, esto se trata de saber quién ganó las elecciones, que fue el señor Feijóo y la encomienda del Rey de tratar de formar gobierno. El PSOE lo único que va a hacer es intentar gobernar con los grupos que quieren romper España y con los grupos que, entre otras cosas, aún no ha condenado la violencia de ETA. Eso es lo que tenemos, lo que fue el gobierno de Sánchez; y si por desgracia es lo que volvemos a tener en octubre, sería un gobierno más radical todavía".

ESTA ES LA PROPUESTA DEL PP RECHAZADA POR SÁNCHEZ:

"El presente documento sienta las bases para la conformación de un gobierno en España, cuya estabilidad se asiente sobre una gran mayoría que respete los principios constitucionales y que, por tanto, defienda y promueva la igualdad de todos los españoles en derechos y deberes.

Los partidos firmantes coincidimos en la necesidad de una visión de Estado en la que los intereses generales no queden supeditados de forma inexcusable y permanente a otros minoritarios o incluso personales que socavan la unidad de la Nación, la neutralidad y prestigio de sus instituciones democráticas y, sobre todo, el bienestar y futuro común de los españoles. No coincidimos con quienes pretenden establecer distinción entre los españoles ante la Ley, ante los presupuestos Generales del Estado o en lo referido a la consideración y atención de su propio Gobierno.





Son merecedoras de respeto las aspiraciones y demandas que, de cara a la investidura y a lo largo de la legislatura, puedan formularse desde los diferentes Grupos Parlamentarios y también desde los gobiernos de las Comunidades Autónomas que, desde sus peculiaridades territoriales, contribuyan al progreso común de España, corrigiendo desigualdades y promoviendo avances de los que todos los españoles puedan salir beneficiados. Pero rechazamos aquellas iniciativas que van en contra de la Nación de ciudadanos libres e iguales que es España, y que es deber de sus instituciones democráticas garantizar.

Por tanto, no podemos permitir que la gobernabilidad de España se convierta en un bien a subasta e incluso que esté sujeta al chantaje permanente de aquellos que buscan privilegios particulares a costa y en perjuicio de la gran mayoría de los españoles. En este sentido, consideramos que las condiciones ya expresadas por el independentismo son completamente inasumibles porque más allá de su más que cuestionable encaje legal y constitucional, estaría estableciendo diferencias entre los españoles que ningún Gobierno de la Nación, que se debe a todos sus ciudadanos por igual, puede admitir.

En consecuencia, consideramos que la mejor garantía de ello es la de un gran acuerdo nacional que sea coherente con los resultados de las Elecciones Generales del pasado 23 de julio, en las que los ciudadanos optaron mayoritariamente por los principios constitucionales, y no se opte por fórmulas que sobredimensionan el apoyo que reciben propuestas diferenciadoras y excluyentes que llevarían a nuestro país a una situación de desgobierno y desigualdad. En España, somos infinitamente muchos más los que creemos en la necesidad de considerar a los ciudadanos de igual manera sin atender a su lugar de procedencia y es esto lo que debería tener reflejo en el Gobierno de la Nación.

Asimismo, coincidimos que, con un gran Acuerdo por la igualdad y bienestar de todos los españoles puede evitarse un bloqueo político no deseable por ninguna de las partes firmantes (y su consecuente repetición electoral), toda vez que hay materias clave para el futuro de España que no deben dilatarse en el tiempo, sino afrontarse a la mayor brevedad y con la máxima estabilidad posible para que fructifiquen en imprescindibles Pactos de Estado.

Con este propósito fundamental, entendemos que la presente legislatura debe tener como objetivos prioritarios aquellos que son coincidentes con las prioridades de sus ciudadanos como son su situación económica, sus servicios públicos o la calidad de sus instituciones, en lugar de que la agenda política esté marcada por otros intereses. Estas prioridades se exponen a continuación para ser debatidas y aprobadas mediante el mayor acuerdo posible y, en todo caso, con el concurso de las principales fuerzas nacionales a efectos de que sean viables y perdurables.

Como inspiración para este proceso, reconocemos el éxito de los grandes acuerdos aprobados en la Transición y la conveniencia de que ese ejemplo nos guíe en los próximos años. Tenemos el objetivo histórico de abrir un nuevo período político en España que deje atrás la división de los españoles en bloques partidistas e ideológicos y permita trazar un nuevo camino de progreso y bienestar en común.

Este acuerdo está abierto a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que respeten los principios constitucionales, los intereses generales y la igualdad de todos los españoles.

PUNTOS EN COMÚN