¿Por qué es festivo en Santander y otras localidades el día de los Santos Mártires? El Obispo te lo explica...

Santander conmemora la festividad de los Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio, con la procesión este domingo 29 de agosto del traslado de las reliquias desde la parroquia del Cristo a la Catedral, y con la tradicional misa en honor a los patronos de la ciudad, oficiada este lunes 30 por el obispo Don Manuel Sánchez Monge.

Quizá sea desconocida la razón por la que este día es celebrado en la capital cántabra. El propio obispo, en una charla para Cope Cantabria, explica el porqué: “Emeterio y Celedonio fueron soldados romanos, que estaban en Calahorra (allí se tienen los cuerpos de estos mártires) pero las cabezas, tratando de que no desaparecieran las reliquias en tiempos de la persecución árabe, llegaron en barco hasta Santander. Aquí fueron recogidas y custodiadas; tuvieron una capilla en lo que es ahora el Alto Miranda, y por fin posteriormente se trasladaron las cabezas a la parroquia del Santísimo Cristo, en los bajos de la Catedral”.

La llegada de las reliquias, dio lugar al crecimiento de un núcleo de población en torno al antiguo monasterio que recibió el nombre de 'villa de San Emeterio', del que, según algunos historiadores, procedería el actual nombre de Santander. Con el paso de los años fue forjándose también la leyenda de que las cabezas de los dos hermanos mártires, decapitados por su conversión al Cristianismo, fueron arrojadas al río Ebro y recorrieron todo el litoral de la Península Ibérica hasta llegar a la costa cántabra, entrar por la isla de la Horadada y alcanzar el Cerro de Somorrostro, al que llegaban en aquella época las aguas del Cantábrico.

IMPORTANCIA DE LA FESTIVIDAD :

Don Manuel señala también la importancia de la festividad: "Hay que tener en cuenta la importancia de los mártires; son los que han sido fieles y han confesado la fe hasta dar la vida por el Señor. Tener a los mártires por patronos, y sobre todo cuando recordamos la importancia de las reliquias a lo largo de toda la Edad Media, el tenerlas de unos Santos y unos mártires llevó al Obispo a considerar que fueran los patronos de la Diócesis de Santander. Lo pidió a Roma, se lo concedieron, y desde ese momento lo son”.

Desde su declaración como patronos de la ciudad y de la Diócesis por el papa Pío VI, cada 29 de agosto las reliquias salen en procesión desde la iglesia del Santísimo Cristo hasta la Catedral, donde quedan expuestas hasta el día siguiente, cuando se celebra la misa mayor en honor de San Emeterio y San Celedonio.

Pero no solo es festivo en Santander, sino en otras localidades cántabras. Para el obispo este hecho es facilmente entendible: "El ser patronos de la Diócesis, no es nada extraño que algunas parroquias les tengan por titulares; así sucede en la parroquia de Noja, en la de Unquera, y a lo mejor hay alguna más que yo no conozco. Es normal que no solo se extienda, no solo en la parroquia de la capital de la Diócesis, sino también en las parroquias rurales”.