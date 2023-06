La UC pide perdón y cesará al coordinador de la EBAU tras los errores en los exámenes

La Universidad de Cantabria ha pedido "perdón" por los errores cometidos en varios exámenes de la EBAU en la convocatoria celebrada esta semana y aceptará la dimisión del coordinador responsable de las pruebas cuando termine en julio la convocatoria extraordinaria. "El coordinador ha puesto a nuestra disposición su cargo y una vez que termine todo el equipo será también reestructurado".

Así lo ha anunciado la vicerrectora de Estudiantes de la UC, Marta García Lastra, junto a la directora general de Inspección Educativa de Cantabria, Mercedes García Pérez, tras la reunión de la comisión mantenida este viernes entre Universidad y Gobierno regional para analizar lo ocurrido en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.



Desde la Universidad de Cantabria reconocen tres errores en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura, en Historia de España y en Latín, que, aseguran, fueron "resueltos, en algunos casos durante el desarrollo del examen" y que no supondrán "ningún perjuicio" para los más de 3.000 alumnos que han participado en las pruebas.



En el caso de Historia de España se trata de una pregunta de más que no computará para la nota, mientras que en Lengua y Literatura se incluyó un poema que no entraba en el temario, que fue sustituido por otro, al igual que pasó con un texto en Latín. "Lo principal es pedir disculpas por los errores", ha subrayado García Lastra.



Según ha explicado, la medida correctora en el examen de Lengua "no se aplicó bien" a un grupo de estudiantes, así que la comisión está analizando qué hacer para que "no tengan ningún perjuicio" por esta situación.



La vicerrectora ha mandado un mensaje "de calma y tranquilidad" y ha recordado que el 16 de junio "saldrán las notas" y continuará el proceso.



El Gobierno de Cantabria ha estado "en contacto permanente" desde que surgieron las primeras incidencias, ha explicado la directora general, quien ha asegurado que trabajarán para "mejorar la coordinación y dar estabilidad y calma a toda la comunidad educativa".