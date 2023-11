Peligro, niños con móvil: "Tienen que aprender a aburrirse porque si no gestionan mal sus emociones"

Las nuevas tecnologías, unido a las nuevas generaciones de niños y adolescentes, y a la pasividad en muchos casos de los adultos (papás, mamás, que regalan un terminal móvil a los críos por la presión popular, el recurrente “pues es que en mi clase todos tienen móvil...”,) o que es más cómodo dejar una o dos horas el móvil o la tablet a tu hijo para que no moleste y podamos centrarnos en nuestras cosas... supone un cóctel explosivo del cual no nos hacemos a la idea de las consecuencias que pueden acarrear.

Dependencia, adicción al videojuego, o juegos de azar, y lo que es peor, el riesgo de que vean cosas o temas inapropiados para su edad, o que abran la puerta a indeseables que pretendan abusar de esos menores de edad, ya sea sexualmente o de cualquier otra forma.

Hay adultos que quieren poner freno a esta permisividad. Una idea que surgió en Telegram en Cataluña fue creciendo poco a poco hasta formar un grupo de más de 10.000 personas de WhatsApp que quieren que no se permita el uso del teléfono móvil en chavales hasta los 16 años.

En ese grupo hay cántabros también. Es el caso de Sandra Garrido (tiene 3 hijos de entre 13 y 18 años) y Rosa Álvarez (con 2 hijos de entre 8 y 13). Cope Cantabria charló con las dos madres, Sandra y Rosa, en "Herrera en Cope"; Jaime del Olmo charló unos minutos con ellas, dejando claro que la preocupación por la salud mental de sus hijos es evidente ante el uso (y muchas veces abuso) de la tecnología móvil.

. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

Sandra expuso su caso personal: "Con la hija mayor retrasamos al máximo el uso del móvil, hasta 2º de la ESO; la hicimos firmar un 'contrato' de entrega del móvil, porque veía en otros niños y niñas más mayores que estaba siendo un problema... Luego ha ido siendo más difícil ese control con los siguientes hijos, pero seguimos con ello con las estrategias que podemos emplear".

En el caso de Rosa, reconoce que "más o menos le di el móvil hacia los 11 años, porque le daba vergüenza el que tenía de reloj y los niños se metían con él. Es una pelea diaria, una lucha constante. Los niños no saben aburrirse; tienen que aprender a gestionar esas emociones, aprender a aburrirse, porque luego van a tener una mala gestión de esas emociones, la tolerancia a la frustración, tener ese estrés, ansiedad... Me dice "es que no sé qué hacer sin el móvil..."; pues claro, los grandes genios no han aprendido grandes cosas cuando han estado hiperestimulados, sino en momentos de calma. Yo apoyo esta idea de que prohíba el uso del móvil en jóvenes hasta los 16 años, pero incluso aceptaría que fuera hasta los 14".