La patronal de las gasolineras pide al Gobierno que les tenga en cuenta en la elaboración del nuevo decreto

El 30 de junio caduca el decreto que permite el descuento de 20 céntimos en el litro de gasolina a todos los usuarios. Mientras el Gobierno ha anunciado que tiene intención de renovarlo, la patronal de las gasolineras pide que se les tenga en cuenta y siguen apostando por una rebaja del iva de los carburantes.

El presidente de la Confederación Española de empresarios de Estaciones de Servicio Jorge de Benito reconoce que el decreto les ha ayudado a "mejorar las ventas" aunque siguen estando en contra de la fórmula elegida por el Gobierno. "Estamos de acuerdo en el fondo pero no en la forma", asegura.

En estos momentos casi dos de cada diez propietarios de gasolineras no han cobrado lo que adelantaron en el mes de abril. "A día de hoy hay un 17% de las estaciones de servicio de España no han cobrado lo adelantado el último mes. Esto no puede ser sobre todo estando como estamos"

El actual decreto que incluye ese descuento de 20 céntimos para los usuarios caduca el 30 de junio. El Gobierno ya ha anunciado que tiene intención de prorrogarlo pero sin dar más detalles. Por eso De Benito ha pedido al ejecutivo que se les escuche a la hora de elaborar el nuevo.

"No sabemos nada de la prórroga. Esperamos que si se hace tengamos tiempo para implantarla y tenga los mínimos cambios posibles. Sobre todo porque nos ha obligado a introducir algunos cambios que nos han costado un dinero. Espero que no nos enteremos de las condiciones 48 horas antes de implantarse como pasó la última vez".

El descuento en el litro de arburante ha sido un respiro para los conductores viendo como se ha seguido incrementando el precio de la gasolina y el diesel. Un incremento que se puede mantener en el tiempo viendo la inestabilidad que hay en el mercado.