La natalidad baja en Cantabria al tiempo que aumentan las mascotas en las casas: "Es monstruoso"

Los nacimientos cayeron en Cantabria un 2,4% en 2023 al registrarse un total de 3.148, lo que supone 76 menos que en el año anterior, según la estimación de nacimientos publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, relativa cierre del ejercicio.

La caída está algo por encima de la registrada de media en España, donde los nacimientos descendieron un 2% tras caer en todas las comunidades, salvo en Madrid y Extremadura, donde los nacimientos aumentaron un 2,7% y un 0,6%, respectivamente.

Así, de todos los descensos, Cantabria registró el cuarto más moderado, solo por detrás del -0,1% de País Vasco, -0,2% de la Comunidad Valenciana y -1,9% de Andalucía.

El grupo mayoritario de las que fueron madres el año pasado tenía de 30 a 34 años (1.055 nacimientos), seguido del de 35 a 39 años (1.015). Las madres de 40 años o más fueron 379 (de las que 26 tenían entre 45 y 49), y hubo 28 de entre 15 y 19 años.

Datos preocupantes que demuestran la desvalorización tremenda de lo que es tener niños, ha dicho en COPE Alejandro Macarrón, especialista en demografía. "La sociedad española actual no tiene nada que ver con las anteriores en las que los jóvenes sabían de la importancia de casarse y tener hijos".

El problema es que mucha gente no quiere tener hijos y si los tiene, los quiere tener tarde cuando la mujer es mayor e igual no puede o solo puede tener uno. Hay menos matrimonios y más divorcios y esto tiene un efecto terrible en la tasa de fecundidad, según Macarrón."Para la comodidad de la gente, en el modo de vida moderno no encajan los hijos".

El cambio de tendencia en la religiosidad de la población también ha incidido en este descenso de la natalidad. "Es un hecho cierto que familias, sociedades y países más religiosos, el número de hijos es mayor".

Desde el punto de vista político, poco o nada se ha hecho para revertir la tendencia, asegura Alejando Macarrón." Lo real es que se ha empeorado con todo tipo de leyes que han fomentado que se tengan menos niños, como con la ley del aborto. No es lo mismo un número de abortos residuales a que haya al año cien mil abortos como ahora, se lamenta Macarrón.

El problema es que este problema no se nota en el día a día, aunque nos afecta de manera importante en muchos aspectos: la sociedad se estanca, es menos capaz de producir riqueza, hay más soledad, es más pobre.

Si a todo esto añadimos que muchas parejas han cambiado la decisión de tener hijos por la de tener una mascota, Macarrón habla de una sociedad monstruosa. En Cantabria hay 265.131 mascotas inscritas en el Registro de Animales de Compañía. La inmensa mayoría son perros, 251.000, después hay 13.000 gatos.









