Mapa del absentismo en España: un millón de personas falta cada día a su puesto de trabajo

El absentismo laboral en Cantabria vio en 2023 empeorar sus datos, con 10.160 cántabros que faltaron de media a su trabajo a diario; 3,7 millones de jornadas perdidas, y unos 587 millones de impacto económico para las empresas, según datos del Observatorio de Absentismo Laboral de Mutua Montañesa.

El informe, presentado recoge datos de aquel absentismo motivado por incapacidad temporal (IT), que supone el 77% del total y es aquel en el que un trabajador se encuentra en situación de enfermedad o accidente que impide su desempeño, bien por contingencia común --aquella no relacionada con su puesto de trabajo-- o por accidente laboral, analizando el nivel de incidencia y de prevalencia para cada uno de ellos.

AUMENTO DE JORNADAS PERDIDAS Y DEL GASTO POR ABSENTISMO

El número de jornadas perdidas por absentismo creció hasta esos 3,7 millones, a pesar de la desaparición del fuerte efecto del Covid que hubo en ese año, lo que se traduce en un mayor gasto por absentismo por incapacidad temporal para las empresas (+9,8%).

La mayor parte de las jornadas perdidas lo fueron por trabajadores por contingencia común, un total de 3.170.536, que crecieron un 15,93% más que en 2022. Además, otras 500.251 fueron por accidente de trabajo, que también aumentaron un 12,98%, mientras que aquellas relacionadas por el Covid fueron 37.590, un 90,85% menos.

Así, las bajas son más comunes los lunes y van descendiendo a lo largo de la semana y, en su mayoría, vienen protagonizadas por trabajadores de 41 a 50 años (30,53%) o de 51 a 60, con el 29,94%.

La distribución por patología también sigue patrones similares a 2022 y fundamentalmente son por patologías relacionadas con el aparato músculo esquelético, lesiones y traumatismos, seguidas, a distancia, por los trastornos psicosociales.

En cuanto a la duración (de los procesos cerrados), la gran mayoría, casi el 84%, superaron el mes y casi un 39% son de más de seis.

En cuanto a sectores y actividades más afectadas por el absentismo, aquellos con mayor volumen de jornadas perdidas por persona fueron el de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos y valorización; la fabricación de productos minerales no metálicos; la metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; la industria de la alimentación o la construcción de edificios.

PAÍS VASCO, A LA CABEZA

Observando el absentismo por Comunidades Autónomas, el País Vasco se mantiene como la comunidad con el mayor nivel de absentismo (8,7%) seguido de Galicia (7,3%) y Cantabria (7,2%). Por el contrario, los niveles más bajos se localizan en Madrid (5,6%), La Rioja (5,1%) y Baleares (4,8%).

Teniendo en cuenta el número de ocupados según la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de absentismo obtenidas, se puede estimar que el número de personas que en promedio cada día se ausentaron de su puesto de trabajo fueron 1.290.244, de las cuales un total de 992.078 personas se encontraban de baja médica, lo que significa un 77% de todas las personas que se ausentaron del trabajo. El crecimiento interanual de las personas que no han trabajado por una IT (4,9%) ha sido más intenso que el crecimiento de las personas que no han acudido a trabajar por otros motivos (3,8%).