Los trabajadores de H&M afrontan su primera jornada de huelga

Primera jornada de huelga de los trabajadores de H&M en Cantabria. La única tienda situada en el Centro comercial de Valle Real ha cerrado este jueves sus puertas desde las diez de la mañana para secundar la huelga general convocada por los sindicatos para demandar mejoras laborales y salariales.

Que se reduzca la carga de trabajo cubriendo las bajas; una subida salarial acorde con el incremento de los costes de la vida y la inflación; mejores condiciones en las jornadas laborales que suelen ser parciales y suelen ser de 12 y 20 horas, normalmente inferiores a 30. Estas son algunas de las principales reivindicaciones de los trabajadores de H&M, una plantilla que en Cantabria está formada por 23 personas

Este viernes se reanudarán las negociaciones con la empresa en Madrid, pero no son nada optimistas. “A día de hoy no somos muy optimistas. Cierto es que en algún aspecto secundario han accedido, pero en los aspectos nucleares no hay ningún avance» asegura Eliseo Alonso, secretario de comercio de UGT Cantabria.

Los trabajadores continuarán con los paros parciales de dos horas (de 11.00 a 13.00 horas) y de 20:30 a 22:30 y la próxima jornada de huelga será este lunes 26 de junio.