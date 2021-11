Los profesores del IES Besaya se negarán a dar clases a partir del próximo 9 de Diciembre

Tanto alumnos como profesores llevan desde el pasado 15 de septiembre sin calefacción y dando clase con mantas y abrigos para poder soportar las bajas temperaturas. En los últimos días se han movilizado con pancartas y protestas en la calle ante una situación que consideran que ya es insostenible. Ahora la consejería de educación ha tomado cartas en el asunto y se ha comprometido a resolver el problema para el día 9 de Diciembre.

Si no es así el profesorado ya ha tomado una decisión. " Como trabajadores la ley dice que no podemos trabajar a menos de 17 grados cuando estamos en interiores y haremos cumplir la ley", asi lo asegura el director del centro Ricardo Pastor. " El profesorado y yo como profesor, tomaré las medidas que tenga que tomar porque mi puesto de trabajo no puede hacerse en estas condiciones".

La falta de calefacción se debe a que la empresa encargada de instalarla ha no conseguido la aprobación por parte del colegio de ingenieros para continuar con las obras. "Les falta de rematar una serie de obrsa en el cuarto de la caldera donde se ha montado la caldera y claro a partir de este martes es cuando se ha destapado un poco todo. Cuando todos estábamos muy cansados del tema"