Las meninas de Felipao, en el Eurostars Hotel Real

El Eurostars Hotel Real 5* GL de Santander inauguró recientemente la exposición del reconocido escultor de origen cántabro Felipao, considerado uno de los artistas referentes del arte pop en España. La muestra, de la que es comisaria Bárbara Mur, para la cadena Eurostars, estará abierta al público y de forma gratuita hasta mediados del próximo mes de octubre.

El autor presenta por primera vez, y de forma exclusiva, sus famosas meninas poliédricas y una cuidada selección de sus últimas creaciones, en el marco incomparable del hotel conocido como “La Dama Blanca”. La monumental menina de 1.65 metros de altura será la protagonista de esta exposición. Sutil y elegante, esta escultura de fibra de vidrio, compuesta por 448 caras multifacetadas, destaca por la utilización del color azul que evoca al artista recuerdos y sensaciones de su niñez en tierras cántabras.

Esta exhibición es una clara muestra de la esencia de la obra de Filipao, caracterizada por sus grandes dosis de creatividad, un cuidado exquisito en los acabados, para los que utiliza pinturas resistentes al sol y a las inclemencias del tiempo, y una experiencia visual que no dejará indiferente a nadie y que logra a través del uso de una doble capa de laca. En palabras del autor, “hacer una exposición en Santander es para mí especial, me toca en lo más profundo. Pasé largas temporadas aquí y eso es algo que me ha motivado e inspirado fuertemente a la hora de crear. Recuerdo el olor, la luz, los paisajes, pequeñas cosas como el trayecto que hacía cada mañana con mi abuela, Adela Quijano, desde Puerto Chico al Puntal, vivencias que dejaron en mí una huella profunda y que, sin duda, están presente en mis esculturas”.

Hijo y nieto de diplomáticos, Felipe García-Bañón Sanz-Briz, conocido con el nombre artístico de Felipao, se ha convertido en un referente en el mundo del arte pop. Dedicado plenamente a sus inquietudes artísticas desde 2009, su obra ha estado expuesta en Alemania, Estados Unidos, Hong-Kong, México, Reino Unido, etc. Y su trabajo forma parte de destacadas colecciones de arte privadas como las de Philippe Starck, la familia Koplowitz, Varez y la familia March entre otras. Las obras expuestas contrastan con la estética clásica y tradicional de este emblemático hotel; un establecimiento que ha sido el enclave preferido por la realeza y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en el refugio de importantes personalidades. Cuenta con un total de 114 habitaciones, entre ellas 9 suites con panorámicas al mar y piezas originales restauradas, restaurante gastronómico y nueve salones privados para albergar eventos tanto familiares como de empresa. El Eurostars Hotel Real 5* G.L. dispone, asimismo, de uno de los centros de talasoterapia más importantes de Europa que, erguido sobre la bahía de Santander, ofrece un amplio abanico de tratamientos regeneradores, rituales marinos y cuidados corporales.

La exposición de Felipao se enmarca en una decidida apuesta de Grupo Hotusa por ofrecer, a través de su cadena, todos los recursos posibles como medio de apoyo, conocimiento y difusión de la cultura y el arte. Como parte de este compromiso, Eurostars Hotels realiza exposiciones desde el año 2004, que bajo el proyecto Eurostars Exposiciones acoge de forma regular exhibiciones de las obras de artistas locales o residentes en las ciudades en las que se ubican los hoteles. El objetivo fundamental de esta iniciativa no es solo el de ofrecer un plus de experiencia a sus clientes, sino también servir de plataforma de promoción y comercialización de artistas emergentes. Se trata, en definitiva, de una perfecta mezcla de divulgación y vínculo con el entorno local que, proyectada tanto a nivel nacional como internacional, representa una oportunidad única para la difusión del movimiento artístico-cultural de cada ciudad.