Juan Carlos Rodríguez Borregán: "Todas los ingresos en la UCI se han tomado por un criterio médico"

El jefe del Servicio de Cuidados Intensivos de Valdecilla ha aclarado en Cope que todos los ingresos en la UCI del hospital se han hecho por criterios médicos y que nunca han recibido instrucciones del Gobierno para descartar a los enfermos más mayores. “Todas las decisiones se toman por un criterio profesional. Ni hemos recibido ninguna indicación desde el ámbito político ni ni la aceptaríamos” , asegura Juan Carlos Rodríguez Borregán.

Las aclaraciones llegan después de confirmarse que sólo un paciente de mas de 80 años infectado por coronavirus ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos desde que se inició la pandemia como denuncio Vox en el Parlamento el pasado viernes. El portavoz de esta formación Cristóbal Palacio aseguró entonces que se había masacrado a los mayores de Cantabria. Los datos oficiales del Gobierno si han confirmado que de los 603 pacientes de más de 80 años que han ingresado en hospitales de la región solo 1 ha entrado en cuidados intensivos.

Sin embargo Rodríguez Borregán ha reiterado que los criterios para ingresar en la UCI son los mismos que había antes de la epidemia de Covid 19 y que siempre se selecciona a los pacientes que tienen “ posibilidades de supervivencia razonables”. La edad es un criterio más a la hora de ingresar junto a otros como su situación previa o las patologías tiene y siempre es una decisión que toman varios profesionales de forma conjunta.

Además en planta también se dan muchos tratamientos no invasivos que se han reforzado en esta pandemia y deja claro que “ no es la UCI o nada” sino que es una parte más del tratamiento que requieren algunos pacientes cuya situación no se puede manejar de otra manera. Por fortuna en Cantabria los hospitales nunca han estado colapsados. “ Aquí no hemos vivido lo que ha pasado en otros lugares, siempre hemos contado con bastantes camas de UCI. Nunca ha primado una situación de que no había camas y teníamos que elegir a quien poníamos”.

Por último ha advertido que estamos todavía lejos de superar la crisis sanitaria y pide máxima precaución a toda la población. “ Es una enfermedad devastadora, en pocos días coloca a una persona al borde de la muerte. Ya no nos asustamos pero es una barbaridad que mueran cientos de personas al día. No se ha pasado la crisis, queda mucha pelea por delante” .