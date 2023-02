José Luis Gochicoa: "Si alguien ha cometido una irregularidad que caiga sobre él todo el peso de la ley"

El Consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha confirmado que no tenía conocimiento sobre la investigación abierta en su departamento por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria y ha asegurado que tendrán colaboración máxima con la justicia. Además ha pedido que si hay algún funcionario implicado en alguna irregularidad “caiga sobre él todo el peso de la ley”.

Gochicoa ha comparecido a petición propia después de conocerse que la Policía nacional y la Agencia Tributaria habían realizado a primera hora de la mañana un registro en la quinta planta de la consejería, donde se han precintado varios despachos en el servicio de conservación y mantenimiento de carreteras.

A las 7.30 de la mañana se han personado agentes y han acordonado varios despachos para realizar ese registro. Estamos hablando de un departamento que este año cuenta con presupuesto superior a los 16 millones de euros, aunque de momento no se sabe nada más de esta investigación.

"Nos hemos puesto a su disposición para tener máxima transparencia y ayudar a la justicia. En el resto del edificio se sigue trabajando con normalidad. No conocemos ningún hecho concreto ni que se está investigando ni teníamos ninguna sospecha", ha indicado el consejero.

Según ha trascendido, las investigaciones se pueden estar centrando en un funcionario concreto que en esta jornada no se ha presentado en su puesto de trabajo. "Es cierto que un jefe de servicio nos ha pedido el día libre pero no sabemos si se trata por este asunto. Es un funcionario que lleva muchos años en el departamento con diferentes gobiernos. Si hay alguna irregularidad, espero que caiga sobre él todo el peso de la ley. Una situación así mancha la imagen de la consejería".

En su comparecencia ante los medios, Gochicoa ha insistido en que no conocen el fondo de la investigación ni el motivo por el que se han realizado los registros y ha dejado claro que no va a dimitir. "Sería una irresponsabilidad poner mi cargo a disposición del presidente porque no sabemos nada de lo que está pasando" y ha confirmado que en la consejería "no se han producido detenciones".