Jesús Artal jefe de psiquiatría de Valdecilla: “Nos viene una pandemia de salud mental por el Covid”

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus está generando una enorme carga de trabajo en los profesionales médicos, provoca importantes secuelas físicas en algunos de los pacientes y amenaza también con dejar una estela de secuelas psicológicas en buena parte de la población. El confinamiento durante meses y el miedo al contagio está provocando un importante incremento en la demanda ambulatoria de pacientes con problemas de salud mental.

Así lo ha confirmado en Cope el jefe de psiquiatría del hospital de Valdecilla Jesús Artal. “Nos viene una pandemia de salud mental provocada por el Covid” , asegura y aunque aún no hay datos oficiales tiene la impresión de que ya “ está aumentado” la demanda de asistencia ambulatoria.

“Los efectos directos del Covid han dejado patología menores que no requieren hospitalizaciones pero ha crecido la demanda de asistencia ambulatoria. Cuando enfermamos lo hacemos por pérdida de salud, autoestima o las amenazas a que me pase algo a mi familia que pueda perder el trabajo. Pérdidas y amenazas generan un aumento de sufrimiento psicológico. Puede se estrés, síntomas como la depresión o angustia”, explica el especialista. Aunque digamos que es menor, por su frecuencia o porque afecta a muchas personas es un problema importantísimo.

Síndrome de la cabaña se ha descrito y existe pero es una respuesta no muy buena . Con las amenazas y la inseguridad que tengo me escondo en mi casa que es muy cómoda pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Este aislamiento no es sano y hay que volver a recuperar nuestra vida normal. Los confinados voluntarios generan fobia y eso no es bueno.

Efectos de la cuarentena y como ha afectado a la población

Hay estudios que todavía no tienen resultados pero ya apuntan a que el confinamiento ha generado algunos problemas en muchas personas. “Nosotros hemos colaborado en alguno y hemos puesto en marcha en Valdecilla estudios para saber como afecta el Covid a otros grupos de pacientes”, explica Artal.

¿Qué sabemos hoy?. Algunos de esos estudios ya confirman que un porcentaje alto de personas han tenido ansiedad, entre el 20 y el 40% depresión y parece que la mujer tiene mayor vulnerabilidad. Lo bueno es que es menos grave de los que se podría pensar. Los síntomas suelen ser leves o moderados. Todos los estudios están de acuerdo en que son necesarios programas de apoyo para pacientes, familiares y profesionales.