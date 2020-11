El Gobierno Regional pondrá en marcha en Enero otro plan de ayudas económicas para el sector de la hostelería

La consejería de Sanidad acaba de prorrogar otros 14 días más el cierre del interior de los locales de hostelería. Una decisión que el sector sigue sin comprender y aunque aceptan la medida mantienen que debería ir acompañada por más ayudas económicas. Su presidente Ángel Cuevas solicita al gobierno regional 18 millones de euros más, a los 12 que ya se han aprobado hasta el momento. Asegura que serian necesarios 100 millones de euros para mantener la actividad la próxima temporada. Y es que son casi 25.000 personas las que trabajan en este sector en la región.

Por su parte, el presidente regional insiste que el ejecutivo no tiene nada en contra de la hosteleria, sino que sólo se limitan a cumplir las órdenes dictadas por Sanidad para evitar contagios en espacios cerrados. Miguel Ángel Revilla mantiene que el ejecutivo está realizando un gran esfuerzo económico para ayudar al sector, moviendo cantidades de una consejeria a otra. Asegura que ningún momento van a dejar tirado a nadie y que por eso están negociando con la oposición un nuevo plan de ayudas económicas para hostelería que se pondrán en marcha a partir de Enero. Auqnue no ha querido avanzar ninguna cifra, lo único que ha pedido es comprensión a todos los afectados, ya que insiste que "la situación que vivimos el único culpable es el virus y mientras no haya vacuna la única situación que existe es nuestro día a dia".

Por su parte, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, ha insistido en que la presión hospitalaría es cada día mayor y que los profesionales sanitarios están trabajando al 115 %. Una situación difícil de mantener por lo que ha vuelto a realizar un llamamiento a la responsabilidad invidual para frenar la expansión del virus en la región.

Ayudas

Cantabria va aprobar 15 millones de euros en ayudas a sectores afectados por las restricciones por el coronavirus, de los que la mayor parte, 12,1 millones, corresponden a la hostelería, en tanto que los 2,9 restantes irán a la cultura, el ocio y el deporte.

El Ejecutivo dará luz verde a los correspondientes decretos en un Consejo de Gobierno extraordinario el próximo martes para que las cuantías se puedan solicitar desde el miércoles 25 de noviembre durante un plazo de 15 días.