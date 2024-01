El exitoso musical 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' se representará en el Palacio de Festivales

La Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria acogerá durante 4 jornadas consecutivas, del 1 al 4 de febrero, la representación del musical 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'. El espectáculo, basado en la novela original de Roald Dahl, y dirigido por Federico Bellone, ofrecerá 6 funciones en Santander, con un elenco de 26 artistas sobre el escenario, y, como protagonista, el actor y cantante Daniel Diges, en el papel del mundialmente famoso Willy Wonka.





El espectáculo, en el que se interpretan en directo las canciones del musical estrenado en el West End de Londres en 2013, se estrenó en Madrid en septiembre de 2022 y, tras suéxito durante casi 8 meses en cartelera, se encuentra ahora en plena gira por España, con parada incluida en Santander.





El director artístico del Palacio de Festivales, Esteban Sanz, ha presentado hoy en rueda de prensa el musical acompañado de su protagonista, el actor y cantante Daniel Diges, así como del director de giras de la productora LETSGO, Carlos Alexandre.





Sanz ha señalado la "oportunidad" que supone disfrutar de este espectáculo en el Palacio de Festivales, dirigido a toda la familia, con una producción "maravillosa" que hará a todos sentir "cosas especiales". El responsable artístico ha invitado además al público a "sumergirse", antes o después del musical, en la novela de Roald Dahl para que la experiencia sea completa.





Por su parte, Diges ha definido al personaje de Willy Wonka como "maravilloso" y a la vez "chiflado"que le permite hacer sobre el escenario lo que más le gusta, improvisar, disfrutando en clave de humor. Y ha animado también al público a disfrutar de esta producción en el Palacio de Festivales, al que se ha referido como uno de los escenarios que más le gusta del país.









Las entradas para disfrutar de las seis funciones que se representarán del 1 al 4 de febrero están ya a la venta a través de la página web del Palacio de Festivales.





En Mediodía COPE + Cantabria hemos hablado con Daniel Diges sobre su regreso a la capital de Cantabria: "Santander siempre me acoge muy bien, tengo aquí amigos y con todos los espectáculos que he venido, siempre me voy con muy buen recuerdo y con muy buen sabor de boca".





30 técnicos y 26 actores





Casi 60 personas moviendo el escenario en donde no faltan los trucos de magia."Es un regalo de musical, disfrutan casi más los mayores que los pequeños, al final todo el mundo se pone de pie para aplaudir, contaba su protagonista, "Es una producción muy cara de mover porque es bastante grande, pero es muy gratificante".





Reconocía en la entrevista Daniel que meterse en el carismático personaje no ha sido muy duro, pero sí muy divertido. "Me he inspirado más que en Johnny Depp, en Jim Carrey, en el papel que interpreta en la película "La Máscara". Un personaje que he llevado a terrenos teatrales y las canciones son muy bonitas de cantar".





Puedes escuchas la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía





'Charlie y la Fábrica de Chocolate'





El espectáculo ha pasado por escenarios de todo el mundo. Tras su éxito rotundo en el West End en 2013, llegó a Broadway en 2017y giró por Estados Unidos en 2018; en 2019, inició su tour por Australia y hasta 2021, visitando Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth. El musical se adaptó a otros idiomas y, en 2019, se estrenó en Milán y Noruega; en 2021, llegó a Brasil, Francia y Dinamarca.





Además, también se han realizado adaptaciones a esta obra para el cine como en 'Un mundo de fantasía', del director Mel Stuart en 1971, con canciones de Leslie Brisusse y Anthony Newle; y en una segunda adaptación dirigida por Tim Burton en 'Charlie y la fábrica de chocolate' en 2005, protagonizada por Johnny Depp.