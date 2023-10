Escucha a Inma, enferma de cáncer de mama: "Acude a las revisiones porque a todos nos puede tocar"

Estamos inmersos en una semana de sensibilización con el cáncer y son muchos los actos que se están programando en nuestra región para conmemorar el día de la lucha contra el cáncer de mama que se celebra este jueves 19 de octubre

El de mama es el cáncer de mayor incidencia en nuestro país, y cada año se diagnostican en Cantabria 200 casos nuevos

Hoy hemos conocido en "Herrera en COPE Cantabria" el testimonio de Inma Preciado del Valle, que el año pasado tuvo que sufrir el mal trago de tener que digerir la noticia de que tenía cáncer de mama.

Un terrible impacto que aún recuerda muy emocionada; "me quedé en blanco, en shock, no me salían las palabras"

Tener que comunicar a sus seres queridos el diagnóstico, fue otro de los momentos que recuerda con especial amargura" Aunque en décimas de segundo por tu cabeza pasa de todo, casi no pensé en mí, sino en mis padres, en cómo decírselo, cómo afrontar este momento fue francamente difícil, porque aparte del miedo y la incertidumbre de sí te vas a morir o no, pensaba en como iban a sufrir mis familiares y amigos

Aunque gracias al apoyo incondicional de su marido, su hijo y de una tía que pasaba por un proceso similar, encontró el apoyo e impulso necesario para someterse al tratamiento que le ha salvado la vida

Inma ha querido trasladar un mensaje muy claro: "acude a las revisiones, gracias a la detección precoz, los médicos te pueden salvar la vida"

Conserva tras el tratamiento una cicatriz que le recuerda el duro proceso vivido, pero como siempre sigue afrontando la vida de una manera optimista y realizando actividades como el teatro o un taller de fotografía, del que ahora muestra como artista una obra dentro de una exposición colectiva.

Y es que se acaba de inaugurar en Torrelavega en la c/ Consolación 'Revelando Sentimientos' en donde pacientes de cáncer ofrecen su visión personal de la enfermedad a través de la fotografía y que ha organizado la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria". Nos acompañó también en la entrevista Juan José Ruiz Cisneros, fotógrafo profesional y profesor que ha impartido el taller.