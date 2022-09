"No digo que no a una colaboración con Bizarrap"

Raphael cierre el cartel de los conciertos La Plaza de Santander que empiezan este miércoles con Hombres G. “Tenía muchas ganas de volver a Santander” ha reconocido el artista en COPE Cantabria para quien el concierto en la plaza de toros va a tener un significado especial. “Las plazas de toros son consideradas por muchos aficionados como templos y por eso los conciertos en plazas son especiales” ha dicho Raphael.

El cantante andaluz afronta su concierto en la capital de Cantabria con muchas ganas porque “ cantar sobre un escenario en lo que más me gusta” ha asegurado.

El artista jienense que ha recordado haber actuado en los escenarios musicales más importantes del mundo, presenta en Santander su gira Raphael 6.0, repaso a sus 60 años encima de los escenarios.

“Me quedan pocas cosas por hacer, ha dicho, pero la ilusión no la pierdo” muestra de la profesionalidad de un artista que ha recibido 326 discos de oro, 49 de platino y es el único cantante de habla hispana en el mundo que ha recibido un disco de uranio, reconocimiento que se entrega al alcanzar los 50 millones de copias vendidas. A pesar de una trayectoria tan dilatada y llena de éxitos, Raphael no descarta grabar un disco en ruso, una de las pocas lenguas que reconoce se le resisten para cantar, e incluso estaría encantado de hacer alguna colaboración con el productor argentino Bizarrap “no te digo que no, nunca se sabe”.

La Plaza Santander son una serie de conciertos que se celebrarán en la plaza de toros entre el 14 y el 18 de septiembre. Conciertos que abre Hombres G y cerrará Raphael el próximo domingo. Por el escenario del coso taurino, también pasarán entre otros Vanesa Martín, Taburete o Pablo Alborán.

