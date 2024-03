Conoce la historia de Carmen, una cántabra que ofrece su vida al voluntariado: "incalculable"

La palabra "voluntario" hace referencia al acto que nace desde la voluntad y no por motivos de fuerza o necesidad. El voluntariado es el resultado de una elección libre, ética, personal y gratuita, que no espera ningún tipo de retribución o recompensa. No se trata solo de las horas que se dedican a las diferentes tareas, sino de estar atentos y abiertos solidariamente a la mejora estructural de la sociedad en la que vivimos.

Carmen encontró hace ocho años un camino del que no ha querido ni podido separarse, el de ofrecer su tiempo a los demás: "llega un momento en el que tus hijos vuelan de casa y necesitas encontrar alguna actividad para rellenar tus ratitos libres", confiesa.

"Pensé que una buena manera de invertir mi tiempo era dedicándosele a los demás", afirma Carmen, que no lo tuvo nada sencillo para encontrar un sitio en el que le dejaran desempeñar su labor como voluntaria: "Con paciencia conseguí llegar hasta el Padre Menni. Me costó mucho encontrar un lugar en el que ejercer".

Dentro de las funciones que Carmen lleva a cabo de manera semanal se encuentra el acompañamiento. "Voy dos días a las instalaciones del Padre Menni. Uno de ellos le utilizo para pasear por las instalaciones con los pacientes y hablar con ellos. El otro de los días les saco en coche y nos vamos hasta La Maruca. Nos sentamos en un banco, ponemos música y cantamos. Trato de aprovechar la letra de las canciones para que mantengan la mente activa", nos cuenta Carmen, que, además, también ofrece talleres de baile en un centro de día.

Sin embargo, Carmen reconoce que, a pesar de que el número de voluntarios ha aumentado con respecto a cualquier tiempo pasado, siguen haciendo falta más: "hay muchísimos enfermos que están solos. Imaginaros para ellos lo que supondría que se les sacara a pasear aunque solo fuera una hora a la semana".

Sin lugar a dudas, figuras como la de Carmen son fundamentales y necesarias en un mundo en el que cada vez es más difícil encontrar perfiles que se acerquen a la colaboración desinteresada.