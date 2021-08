Comienza lo bueno: Así llega el Racing al debut liguero contra el Tudelano

El Racing encara los últimos días de pretemporada, sin la disputa ya de partidos amistosos, y lo hace con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos marcados por Romo y su equipo de trabajo durante el largo periodo de preparación estival. No ha habido que lamentar lesiones graves de futbolistas (salvo la de Jack Harper, que aún no ha debutado; sus molestias no son traumáticas ni derivadas de un lance futbolístico) pero precisamente en el último partido contra el Numancia Pablo Torre tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando tras una fuerte entrada, que le hará perderse el partido del domingo 29 contra el Tudelano en El Sardinero, debido al esguince de grado I- II que sufre en su tobillo izquierdo.





RESULTADOS :

Los resultados de los partidos de preparación son lo de menos, pero es evidente que a todo el mundo le gusta plasmar con victorias el trabajo realizado en los entrenamientos de pretemporada. Mejor ganar que perder, y los de Romo solo han caído en Lezama ante el Athletic “B” por 2 a 1, si bien los cántabros merecieron al menos el empate tras una muy buena segunda parte; la falta de puntería de los atacantes verdiblancos, unido a la soberbia actuación de Iru bajo palos evitó que el Racing permaneciera invicto en los amistosos. El resto de encuentros fueron 3 victorias (2-1 al Amorebieta en Galizano, 0-3 al Cayón en Sarón, y 0-4 al Palencia Cristo Atlético en La Balastera) y 3 empates (2-2 en Irún frente al Real Unión, 0-0 ante el Burgos en El Sardinero, y 2-2 contra el Numancia, también en el feudo racinguista).





BALANCE DEL JUEGO :

La valoración del juego desarrollado por el Racing de Guillermo Fernández Romo no deja de ser una cuestión subjetiva; habrá aficionados que verán la botella medio llena y otros medio vacía. Lo que nadie puede cuestionar es que el nuevo técnico verdiblanco quiere crear un equipo fuerte desde atrás, que apenas conceda ocasiones, con buen balance defensivo, y que los laterales se incorporen a tareas ofensivas para realmente hacer daño; subir por subir no, sino para sorprender al rival en momentos puntuales.

Desde el primer amistoso en Galizano se atisbaron las nuevas ideas de Romo. Conjunto bien trabajado, serio, al que le gusta ser protagonista con la pelota, pero que no rehuye del juego directo en balones largos en diagonal a los extremos para percutir en la defensa rival. Este Racing parece ser un equipo compacto, sin muchas fisuras atrás, pero sin florituras en ataque. Lo malo son las dificultades que el equipo encuentra en ataque para abrir espacios en el juego posicional; solo Pablo Torre saca brillo al balón y ve huecos en profundidad donde otros solo dan pases previsibles de seguridad en horizontal hacia algún compañero. Y la gran noticia es que Cedric empieza la temporada como acabó la anterior: enchufado, con chispa, y acertado de cara a la portería rival. De momento es el único faro que guía al camino del gol racinguista; el resto, pasapalabra... El verdadero nivel de los cántabros se verá cuando haya que compararse con los rivales de su grupo en la nueva 1ª RFEF.





FICHAJES :

Queda menos de una semana para el cierre del mercado y todo puede pasar, pero llamaría la atención que desde las oficinas del club siguieran contratando jugadores ante la falta de fichas libres. Eso sí, todo hace indicar que Villapalos abandonará el Racing (acuerdo mediante o despido unilateral) antes del 31 de agosto. En total han llegado 11 refuerzos, con sensaciones contrapuestas: en la portería, solo Romo sabe si Miquel Parera ha llegado para desbancar a Lucas; desde fuera uno diría que hay un 50% de posibilidades de que el ex del Mallorca se haga con la titularidad.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En defensa, parece evidente que Satrústegui y Pol Moreno serán los centrales titulares; serios, contundentes, con carácter, poderosos en el juego aéreo tanto en defensa como en ataque... quizá el debe de Eneko es que le falte algo de velocidad, pero lo suple con la concentración necesaria para hacer coberturas y no dar aire al delantero rival. En cambio, Bobadilla, no ha dado tanta sensación de fiabilidad. A pesar de su embergadura, no es comparable la seguridad que transmite con la de sus dos nuevos compañeros. Tampoco es preocupante; además de Mantilla, Juan Gutiérrez ha demostrado que su cesión al Ebro fue un acierto y que, aunque con ficha del Rayo Cantabria, está preparado para dar el salto a la primera plantilla cuando sea necesario. El último refuerzo para la zaga, Unai Medina, ha cumplido con lo que se esperaba de él: veteranía, conocimiento de los conceptos defensivos que se le presuponen, e incorporaciones con peligro al área rival. Lo malo, que podría tapar la progresión en el lateral del canterano Diego Ceballos.





En el centro del campo, quizá es pronto para valorar a Borja Domínguez (disponible solo en los últimos 2 encuentros contra Athletic B y Numancia) aunque en principio llega para pelear un sitio en el once inicial con otro recién llegado, Sergio Marcos. Sergio tiene mucha calidad en sus botas, es muy participativo, pero a lo mejor no tiene tanto recorrido hacia la línea de tres cuartos rompiendo líneas para sorprender al rival. El que goza a priori de la aprobación garantizada del míster (coincidieron en el Cornellá) es Fausto Tienza, pivote defensivo que tendrá que luchar sin descanso con Íñigo Sáinz Maza por la titularidad. Los dos tienen un nivel muy alto para la categoría, por lo que esa demarcación está cubierta con creces.





EN ATAQUE :

Y en la delantera es donde surgen todas las dudas; sin Cedric no hay paraíso. De hecho, a pesar de haber fichado el club 3 jugadores ofensivos, Romo podría apostar por una línea atacante ya conocida del año pasado: Bustos (o Marco Camus) en el extremo zurdo, Soko en el derecho, Pablo Torre en la media punta, y Cedric como delantero centro. Con Jack Harper con su hoja de servicios en blanco durante la pretemporada, Carlos Castro de momento no ha superado ni de lejos el nivel mostrado por el ariete de origen nigeriano. Se le ven buenas maneras de espaldas a la portería rival, controlando para abrir el juego a algún compañero, pero no es un delantero que rompa con desmarques a la espalda de los defensas, ni parece tener el instinto goleador de un '9' de referencia. Ojalá sea una sensación prematura y que cuando empiece a haber puntos en juego, el asturiano rompa y sea ese delantero goleador que brilló cuando llegó al primer equipo del Sporting.

Por último, como sucede con Borja Domínguez, es pronto para calificar el rendimiento de Manu Justo. El último fichaje ha pasado casi todo el verano realizando la pretemporada en el Elche, y fisicamente llega en condiciones, pero la tarea de Romo será la de encontrarle acomodo en la línea de 3 por detrás del delantero. Es media punta, pero Pablo Torre parece indiscutible. Quizá la posición que mejor le venga en este Racing, si quiere tener opciones serias de ser titular, sea la de acoplarse al extremo diestro.





ONCE TIPO :

Con un dibujo 4-2-3-1, Parera estaría en portería; Unai Medina en el lateral derecho, Isma López en el izquierdo, con Pol Moreno y Satrústegui como centrales; Íñigo (o Tienza) y Sergio Marcos (o Borja Domínguez) en el doble pivote; Soko en el extremo diestro, Bustos (o Marco Camus) en el izquierdo, con Pablo Torre en la media punta y Cedric como delantero centro.