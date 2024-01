Colesterol en los niños: "Tenemos ya un problema de salud pública"

El colesterol es un tipo de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, que se está "demonizando", pero tiene la función de mantener las paredes celulares en su sitio o producir hormonas. El organismo necesita, por lo tanto, una cantidad adecuada para funcionar porque desempeña un papel imprescindible.

Según el Dr. Fernández, "se vuelve al lado oscuro cuando aumenta en cantidades innecesarias que no puede manejar el cuerpo y entonces ahí hablamos de colesterol malo que lo denominamos como LDL y el colesterol bueno que es el HDL y tan malo es tener el colesterol malo alto como tener bajo el colesterol bueno, hay que buscar siempre el equilibrio"

En cuanto a los nivelesadecuados, hay mucha incertidumbre al respecto porque no se trata de cifras, sino de pacientes, "cifras de 150 en LDL, por ejemplo, no es lo mismo en un paciente de 50 años, fumador y con sobrepeso que en otro que no fume y haga deporte o cometa algún exceso de vez en cuando", así lo ha confirmado hoy en Herrera en COPE Cantabria el médico de Atención Primaria del centro de salud Dobra en Torrelavega.

Se debe de personalizar mucho los niveles de colesterol, y aunque hay grados estandarizados, depende de si el paciente ha tenido infartos, o enfermedades coronarias, si es hipertenso, diabético. "Ha cambiado mucho el estilo de vida, más sedentarismo, comemos rápido y mal y, por lo tanto, somos más proclives a tener enfermedades cardiovasculares y se han tenido que ir modificando las cifras de colesterol, pero no por capricho, sino para evitar que nos haga más daño en un futuro" recalca el doctor.

"Sin embargo, ya tenemos un problema de salud pública en niños", apunta Fernández Fonfría, "son sedentarios desde muy pequeños, aquellas meriendas de bocata y bicicleta se han reconvertido en bollería y consola. Los pediatras están encontrando niveles de colesterol que en nuestra generación era inconcebible"

Nuestro experto lo tiene claro y no hay grandes secretos, vida sana y saludable, hacer ejercicio y tener cuidado con ciertos alimentos te ayudará a mantener a raya el colesterol.