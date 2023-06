El Colegio de Médicos lleva a los tribunales el nuevo sistema de gestión de la demanda del SCS

El Colegio de Médicos (COM) de Cantabria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Servicio Cántabro de Salud (SCS) por el nuevo sistema de gestión de la demanda implantado hace dos meses, que denuncia que pone "trabas al ejercicio profesional del médico", ya que "impide citar a los pacientes cuando es necesario".

En concreto, el Colegio rechaza las modificaciones en la aplicación informática de cita de los pacientes, porque explica que no permite a los médicos de Atención Primaria programar consultas con enfermos crónicos o complejos, lo que afecta al seguimiento de sus pacientes. Además, sostiene que "quiebra el derecho de igualdad, pues las restricciones informáticas no afectan al resto del personal sanitario, sino únicamente a los médicos".

Según los médicos de Atención Primaria, el nuevo sistema de la gestión de la demanda implantado por el SCS "restringe el ejercicio de los médicos y vulnera su derecho a desarrollar las competencias propias de su profesión".

Por ello, el Colegio Oficial de Médicos, como órgano para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos de la profesión médica, ha acudido a los tribunales para "acabar con las trabas al ejercicio profesional de la medicina".

El COM Cantabria ya envió un requerimiento formal al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria en funciones, Raúl Pesquera, para que pusiera fin a las restricciones originadas por el nuevo sistema de la gestión de la demanda que impide a los médicos "realizar el correcto seguimiento de sus pacientes crónicos y complejos al no poderles citar cuando es necesario", pero no obtuvo respuesta alguna.

Igualmente, los médicos de Atención Primaria han realizado escritos al SCS solicitando que se elimine el sistema, además de que se han concentrado en las puertas de sus centros de trabajo y han planteado más actos reivindicativos para poder citar a sus pacientes cuando sea necesario.

Durante estas movilizaciones, el SCS ha respondido en varias ocasiones que el nuevo sistema que rechazan ahora los profesionales es fruto del acuerdo que puso fin a la huelga que tuvo lugar en noviembre impulsado por el Sindicato Médico, tal y como se recoge en el acuerdo firmado con este y con otros sindicatos, y tenía como objetivo limitar la agenda de los médicos a un máximo de 35 pacientes al día.