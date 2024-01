Cantabria mantiene la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios

El Gobierno de Cantabria mantiene la recomendación de usar la mascarilla en los centros de salud y hospitales, si bien no será obligatoria dado que la situación epidemiológica no es "tan grave".Esta recomendación del uso de la mascarilla se extiende a la población en general ante síntomas de gripe, pero no a farmacias, residencias ni centros escolares, aunque si la situación cambiase se iría recomendando en otros sitios.

Lo ha confirmado el consejero de Salud, César Pascual, tras participar por videoconferencia en el Consejo Interterritorial de Salud Extraordinario. Según Pascual, la mayoría de las comunidades autónomas apuestan por recomendar el uso de las mascarillas y solo en "casos extremos" hacerlas obligatorias entre el personal sanitario, no a la población general.

Pascual ha criticado que 15 minutos después de comenzar la reunión el Ministerio ha mandado un documento de posible acuerdo, cuando lo "normal" es que lo hubiera mandado en la convocatoria del viernes para poderlo analizar.

Todas las recomendaciones que se han propuesto ya están incluidas en los planes de contingencia, salvo el uso de mascarillas en residencias, que no se propone por el "impacto" que ha tenido en las personas mayores y porque la situación "tampoco es tan alarmante".

"PEQUEÑO REPUNTE" DESPUÉS DE REYES

Respecto a la situación de la gripe en la región, ha señalado que las cifras "se han estabilizado", las urgencias y las consultas en Atención Primaria estaban con una "leve tendencia a la disminución", si bien se espera un "pequeño repunte" después de Reyes, que ha sido el primer fin de semana invernal y la gente se ha metido en interiores.

Según ha indicado, la situación hace pensar que al igual que ocurrió en Galicia y en Asturias la semana 52, la última del año pasado, fue el pico. "Vamos a ver qué pasa ahora, estamos monitorizando como siempre por si hubiera que tomar alguna medida", ha añadido.

Pascual ha asegurado que la región no ha tenido unas cifras "extremadamente altas", ha recordado que las pandemias de gripe existían todos los años y "estamos en las mismas cifras que en las situaciones antes de la pandemia" del Covid.

Asimismo, el consejero ha asegurado que "no se puede hablar de colapso del sistema sanitario" dado que "no estamos en la situación Covid ni mucho menos", aunque "hay tensión asistencial como todos los años". "Esta situación se repite todos los inviernos y que el mayor agravante este año si cabe es la ausencia de profesionales para contratar que tenemos todas las comunidades autónomas", ha trasladado.

Según ha señalado, hay profesionales que están de baja o que se han ido unos días de vacaciones y no hay profesionales para contratar, lo que contribuye a la "tensión" del sistema, si bien ha insistido en que "no se puede hablar de colapso".

Pascual ha confirmado que no se han llegado a suspender cirugías, si bien se han cambiado algunas cirugías ambulatorias, sin ingreso, para seguir reduciendo la lista de espera.

El consejero ha censurado que haya sido la primera vez que se convoca un consejo territorial sin haber convocado antes la Comisión de Salud Pública, que es la que aporta los documentos técnicos para las medidas a tomar. También ha criticado que se ha debatido "muy poco" sobre por qué no se ha logrado el éxito que se preveía con la vacunación, con una tasa "muy por debajo" de lo esperado. Y se ha cuestionado por qué no se ha conseguido convencer a la población, de forma general en todas las comunidades, de la recomendación del uso de la mascarilla ante síntomas de tos y fiebre, así como ir "por cuestiones banales" a los servicios de Urgencias.

"Habría que emprender también unas acciones distintas para sensibilizar más a la población", ha apostado.

'AUTOBAJA' MÉDICA DE TRES DÍAS

Sobre la 'autobaja' médica de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve, Pascual ha señalado que es una propuesta que tiene que resolver el Ministerio de Seguridad Social. Ha abogado por "simplificar todo lo posible la tramitación administrativa de las bajas porque es una sobrecarga brutal" y estudiar este modelo que se está implantando en algunos países de Europa.