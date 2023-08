Cantabria al frente de una investigación sobre la materia oscura del universo

El universo es una enorme extensión de espacio que contiene toda la materia y toda la energía que existe. Además de estrellas, asteroides, planetas… también forma parte de él la materia oscura. Materia que actúa como compactador de estructuras. Una gran desconocida que la ESA quiere investigar en profundidad.

El Instituto de Física de Cantabria, el IFCA dependiente de la Universidad de Cantabria, será el encargado de liderar la misión ARRAKIHS a través del investigador Rafael Guzmán. Contará con el trabajo de José María Diego, Biuse Casaponsa y Diego Herranz, investigadores del grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación, y albergará el centro de procesado de datos de la misión, clave para obtener el máximo conocimiento posible de la materia oscura a partir de los datos obtenidos.

Primera reunión de los integrantes del consorcio ARRAKIHS





La misión ARRAKIHS (acrónimo de “Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys”) fue aprobada por la ESA, Agencia Europea del Espacio, en noviembre de 2022, y en su desarrollo participa un consorcio internacional, con centros de investigación de España, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Austria y Estados Unidos.

El principal objetivo científico de la misión es el estudio de la materia oscura del universo, que de acuerdo con diferentes observables cosmológicos podría ser hasta cinco veces más abundante que la materia ordinaria.

Debido a sus propiedades, su detección directa es muy compleja y, por ahora, solo somos conscientes de su existencia a través de sus efectos gravitatorios. Son precisamente estos efectos sobre los satélites que orbitan en el halo de galaxias como nuestra Vía Láctea, los que ARRAKIHS podrá descubrir y caracterizar para poder desvelar la naturaleza de la materia oscura.

El ICE-CSIC por su parte aportará importantes contribuciones en instrumentación para la misión y el IEEC actualmente coordina el instrumento principal de la carga útil y se espera que las aportaciones al Sistema de Orientación Fina y caracterización de los detectores visibles e infrarrojos creados para la misión sean apoyadas por el ICE y sus instalaciones.

En materia de ciencia, el grupo de Cosmología del ICE está realizando simulaciones cosmológicas útiles para ARRAKIHS, y participa en el equipo de estudio científico de la ESA.

Además, la misión cuenta con la colaboración de un grupo investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), del Centro de Astrobiología (CAB, INTA-CSIC) y del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), en colaboración con la empresa vasca Satlantis.