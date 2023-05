Cantabria acogerá "menas" procedentes de Canarias. "Se elegirán personas sin problemas de conducta"

El Gobierno de Cantabria ha firmado un convenio con el Ejecutivo canario para asumir la tutela de menores extranjeros no acompañados que residen en estas islas.



Este acuerdo tiene como objetivo "reconducir de manera ordenada" a los menores no acompañados que llegan a Canarias, aunque el número de los que pueden trasladarse a Cantabria no está aún definido, según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga.



Y el objetivo es, según Zuloaga, atender a los migrantes no acompañados que estén en Canarias "en situación de desamparo provisional" sin "familiares que puedan asumir su guarda, ni arraigo de ningún tipo" y que estén acogidos en un dispositivo de emergencia por haberse "sobrepasado las previsiones de acogimiento".



Los menores que se trasladen a Cantabria serán elegidos por criterios de "idoneidad". "Se elegirán personas que no tengan necesidades especiales ni problemas de conducta", ha remarcado el Gobierno regional en un comunicado.



Cantabria asumirá la tutela legal de los menores, así como la guarda, custodia y atención integral, mientras que Canarias pagará el traslado de esas personas hasta la región.

Convenio con otras comunidades

La Consejería de Derechos Sociales de Canarias anunció este martes que estaba trabajando con el resto de comunidades en un protocolo de corresponsabilidad y reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Un mecanismo que permitirá que las autonomías puedan acoger a más de 700 jóvenes de los 2.538 que están bajo tutela del Gobierno de Canarias. Todavía se desconoce cuantos van a allegar a Cantabria próximamente.