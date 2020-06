Camargo echa el freno y no abrirá hasta el año que viene las piscinas municipales, por "razones de prevención"

Gonzalo Rodeño, concejal de deportes del Ayuntamiento de Camargo, ha asegurado que las piscinas municipales de verano no van a abrir sus puertas al público este año “por razones de prevención, para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar cualquier tipo de riesgo relacionado con el Covid-19”.

El edil ha explicado que “se trata de una decisión meditada en la que se ha contado con la valoración de los técnicos y en la que hemos decidido anteponer la salud de la población por delante de cualquier otra consideración, ya que la prioridad es evitar que se produzca cualquier contagio”.

Rodeño ha explicado que estas piscinas de Camargo, Cacicedo, Escobedo, Igollo y Cros, “son instalaciones en las que resultaría muy complicado aplicar que se respetaran las medidas que han establecido las autoridades sanitarias tanto en la zona de tomar el sol como dentro del agua. Sería necesario fijar el número de personas que pueden estar a la vez en la pileta, controlar que se cumpliera la distancia entre personas dentro del agua y también fuera, lo cual llevaría a que muy pocas personas pudieran hacer uso de las instalaciones etc. y aun con todo, no se podría garantizar por completo que en algún momento alguien incumpliera alguna de esas medidas. La opción que hemos adoptado es la de ser precavidos y no tomar ningún tipo de riesgo”, y por ello ha agradecido la comprensión de los usuarios.

Apertura de instalaciones

En cuanto a la apertura de las instalaciones deportivas, el concejal ha avanzado que la concejalía trabaja con la idea de abrir las instalaciones deportivas municipales el 1 de septiembre, y aprovechar este tiempo para realizar tareas de mantenimiento y adaptar los espacios a las medidas que habrá que aplicar por prevención sanitaria.

Rodeño ha explicado que “lo que vamos a hacer va a ser aprovechar este periodo hasta el 1 de septiembre para adaptar a la perfección todas las instalaciones a las nuevas necesidades de prevención que se aplicarán en estos lugares, ya que habrá que acondicionar salas, vestuarios, espacios comunes, etc. a la nueva situación”.

Esta decisión atañe a las piscinas de Cros y La Vidriera, pabellones deportivos de los pueblos, instalaciones al aire libre como La Maruca, etc..., ya que “en todas ellas hay que implementar medidas específicas para garantizar la seguridad de los usuarios como consecuencia del coronavirus. Es una medida que afecta tanto a cuestiones de seguridad sanitaria como a cuestiones administrativas; preferimos no apresurarnos en la apertura y hacerlo con las máximas garantías, para que así en breve todos los camargueses que lo deseen puedan hacer uso de nuevo de las instalaciones deportivas, con todas las medidas de seguridad perfectamente aplicadas”.