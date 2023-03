Se buscan emprendedores para no dejar morir comercios rentables en Cantabria

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un programa piloto para que negocios rentables de la región no desaparezcan con la jubilación de sus propietarios, por lo que busca relevos para dejar esas empresas "en buenas manos".



La iniciativa "Re-eleva" se ha presentado este lunes por parte de la consejera de Empleo, Eugenia Gómez de Diego, el director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo y el responsable del Centro Internacional Santander Emprendimiento (Cise), Manuel Redondo.



El proyecto busca, por un lado, personas que tengan una empresa viable y estén cerca de la jubilación o no quieran seguir adelante con sus negocios y por otro lado, personas asalariadas, emprendedores que pueda asumir cambio sector o personas en desempleo que tienen recursos para llevar esos negocios.



Una de cada diez empresas que cierra en Cantabria lo hace porque la persona que está al frente de ese negocio se jubila, según los datos que ha dado a conocer Eugenia Gómez de Diego.



La consejera ha explicado que Cantabria tiene el "reto a abordar" de afrontar la próxima jubilación de los autónomos de más de 55 años, que representar el 31,7 % del total de 26.500 trabajadores por cuenta ajena de la región.



Por el contrario, el número de autónomos de entre 25 y 39 años, que serían el "relevo" de estos negocios, está "en descenso", ha advertido Gómez de Diego.



Para llevar los negocios, según ha explicado el responsable del Cise, que dirigirá el proyecto, se buscan perfiles, no solo en Cantabria, que sean capaces de hacerse cargo de una empresa.



Se buscan personas con experiencia personal, "que no parten de cero" porque hayan desarrollado proyectos propios o tengan experiencia, ha indicado Redondo.



La primera fase del proyecto será la captación y formación de los perfiles, que se registrarán en una página web y luego se formará a los candidatos, que tendrán una dinámica para generar "interconexión" y un asesoramiento para "guiarles" durante el proceso.



El objetivo es llegar a mínimo, diez empresas y veinte potenciales interesados, según ha indicado Redondo, quien ha subrayado que se tiene "capacidad para asumir más negocios" si hay una demanda más elevada.



El proyecto está financiado con 30.000 euros provenientes de fondos europeos.