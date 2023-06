Buruaga no supera la primera votación y tendrá que esperar al lunes para ser presidenta del Gobierno

La candidata a la presidencia del Gobierno del PP María José Sáenz de Buruaga no ha superado la primera votación de la sesión de investidura y tendrá que esperar al lunes para ser nombrada oficialmente presidenta del Gobierno. Este viernes tan solo ha conseguido los apoyos de su grupo, lo que ha sido insuficiente para lograr la mayoría absoluta que necesitaba para ser investida.

De esta forma tendrá que esperar a la reanudación del pleno el lunes a las 16.00 horas, donde solo necesitara una mayoría simple ( los 15 votos de su grupo) para lograr su objetivo. Este viernes Vox ha votado finalmente en contra de su investidura.

En la segunda sesión del debate el Grupo Parlamentario liderado por Leticia Díaz ha advertido que el Gobierno de Cantabria que formará el PP "nace muy débil" al estar en minoría y ha criticado que, según el primer discurso de investidura que ofreció ayer la líder 'popular', María José Sáenz de Buruaga, será "continuista" con las actuaciones del Ejecutivo anterior de PRC-PSOE.

Para Díaz, esto es fruto del acuerdo de investidura que PP ha firmado con el PRC para que este se abstenga y permita gobernar a los populares sin necesidad de formar coalición, "apoyando las mismas políticas" del anterior presidente, Miguel Ángel Revilla, y sus socios.

"Son lo mismo", ha sentenciado Díaz en su intervención en el debate de investidura que continúa este viernes en el Parlamento, aludiendo a la campaña electoral que lanzó el PP en la que comparaba a Revilla con el socialista Pedro Sánchez, y en la que el slogan era "Son lo mismo. Si apoyas a Revilla, apoyas a Sánchez".

En este sentido, la líder de Vox ha lamentado que, "en lugar de formar un Gobierno fuerte" junto a su partido, el PP "ha decidido pactar su investidura en base a vetos disfrazados y proyectos manchados por la corrupción".

Psoe crítico

El Grupo Parlamentario Socialista ha lamentado que la futura presidenta de Cantabria, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, pronunció ayer un discurso en el debate para su investidura "plagado de ideología entregada a la extrema derecha" e "injusto" al dibujar una realidad "distorsionada" de la comunidad.

Y es que, para el diputado y secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, Buruaga "hereda una Cantabria mejor" de la que se encontró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, gracias a que este ha puesto en marcha proyectos que "garantizan el empleo y la economía", como el polígono de La Pasiega, la protonterapia en Valdecilla o el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC).

En su primera intervención en el debate de investidura, Zuloaga ha destacado que tras dos legislaturas de PRC y PSOE en el Gobierno la economía "está creciendo", y hay "29.000 parados menos" que en la etapa en la que el PP encabezó el Ejecutivo, de 2011 a 2015. "La debacle la trajo el PP cuando en su etapa de Gobierno la economía caía por encima del 3%", ha sentenciado.

Además, el socialista ha advertido que, desde la oposición, velará por que el PP "no recorte ni privatice servicios públicos, y no pare o frustre los grandes proyectos en marcha". "Estaré aquí para frenar cada uno de sus ataques entregados a Vox", ha remarcado.

PRC dialogante

El líder del PRC y presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este viernes que la candidata a la Presidencia, María José Sáenz de Buruaga (PP), sabe que le esperan "cuatro años extraordinarios a poco bien que lo haga porque está todo en marcha", y le ha pedido que sea "fuerte" para no acabar pactando con Vox.

En su discurso en el segundo debate de investidura, Revilla ha afirmado que Buruaga ha llegado "en el momento justo de un buen ciclo: estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado", y ha considerado que "hace bien" en solicitar diálogo y "venir con humildad" porque no tiene mayoría para gobernar, lo que es "un reto complicado pero también valiente".

En este sentido, ha asegurado la abstención del PRC en la investidura de la popular para esta pueda cumplir el compromiso de gobernar en solitario, y le ha pedido que no se deje impresionar por "sus socios (Vox) que están dolidos porque no van a entrar en el gobierno".

El PP tiende la mano

La líder del PP y próxima presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que "no quiere un pacto con Vox", si bien ha pedido al partido que sea "constructivo" para poder alcanzar acuerdos en esta legislatura en la que gobernará en minoría y, por tanto, tendrá que basarse en el diálogo y lo hará "con todos" los grupos con representación en la Cámara.

"No quiero un pacto con Vox, porque no me gusta", ha sentenciado en su réplica a las intervenciones de todos los grupos con representación en el Parlamento (PP, PRC, PSOE y Vox) en la segunda sesión del debate para su investidura, antes de procederse a la primera votación.

Según ha dicho, "todos pueden sumarse" al diálogo con el nuevo Ejecutivo, y se ha comprometido a estudiar las propuestas de todos los partidos, porque un Gobierno "no es para un partido, es para todos los cántabros"