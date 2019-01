Buruaga se queda para " no crear un cisma"

Después del terremoto inicial que habia generado la designación de Ruth Beitia como candidata del PP a la presidencia del gobierno, las aguas parece que se han calmado. La amenaza de ruptura que habia sobrevolado al partido ha quedado en nada. La indignacion a la dirección regional le ha durado apenas 24 horas. Nadie se va. Todos permanecen en sus puestos. Lo confirmó este martes la Secretaria General después de un largo comité ejecutivo donde recibió el respaldo de los suyos . Dice que no se va para no fracturar el partido y " no crear un cisma ". Los ganadores del congreso Regional no quieren entregar el control del partido a los perdedores y por eso la batalla ahora estará en la confección de las listas. La regional y las municipales.

Sáenz de Buruaga y los suyos tendrán que aceptar la imposición de Beitia como candidata a pesar de que no les guste pero dicen que tendrán autonomía para elaborar todas las listas. La situación más tensa llegará este jueves con la presencia de Casado en Santander donde todas las partes tendrán que poner buena cara al mal tiempo.