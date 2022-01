La Autoridad Portuaria paraliza la colocación de más concertinas

La Autoridad Portuaria ha paralizado la instalación de más concertinas en el muro que rodea el perímetro del puerto de Santander a la espera de alguna medida de apoyo por parte del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Así lo ha confirmado el Presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, tras reconocer, sin embargo, que las ya colocadas de momento no se van a retirar. Al puerto “tampoco le gustan las concertinas” pero se colocaron ante la falta de otras medidas para garantizar la seguridad del recinto. Si todos los días saltaran 15 polizones a las pistas del aeropuerto de Parayas, ha dicho Martín, ya hubieran hecho algo desde el Ministerio del Interior.

En este sentido, el Presidente de la Autoridad Portuaria ha dejado entrever que si la polémica suscitada por la colocación de ese tramo de concertinas ha servido para que el Ministerio haga algo, bien venido sea.

Francisco Martín ha insistido en la idea de que a él le pusieron al frente de la Autoridad Portuaria para que el puerto funcionase y eso conlleva hacer lo necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones. Sabemos en el puerto, ha dicho su Presidente, que hay otros mecanismos pero todo es necesario para evitar la entrada de polizones que ya han provocado cuantiosas pérdidas en algunas de las líneas que operan desde Santander.

BUSCAR SOLUCIONES

La semana pasada fue la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, quien volvió a rechazar la colocación de concertinas en el puerto santanderino. “Estoy en contra de las concertinas y de cualquier otra medida que pueda resultar dañina para las personas” dijo Quiñones al tiempo que aseguraba que de momento no había planes de aumentar la presencia de policía o guardia civil en las instalaciones.

Trabajamos de forma conjunta, aseguró la Delegada, pero no puede haber un policía cada dos metros de valla. Si están allí, no están en otro lado, dijo y “el problema de la seguridad en el puerto de Santander, no es tan grave como en otros recintos portuarios”.