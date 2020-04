"Abrir ahora es la ruina para el sector"

El sector de la hostelería se ha mostrado mayoritariamente en contra de las medidas de reapertura de sus negocios anunciada por el gobierno de España. Todos dicen lo mismo. Falta información, no saben que instrucciones sanitarias tienen que cumplir como colocar mamparas. En muchos casos los profesionales de la hostelería creen que en las condiciones actuales no es rentable reabrir sus negocios. Sobre todo porque apenas van a tener clientes para facturar y los gastos volverán a ser los que había antes del cierre.

Los bares y restaurantes lo podrán hacer desde el 11 de mayo pero sólo podrán utilizar el 30% de la capacidad de sus terrazas. Fernando burgués es propietario del Bar Caribe y no lo ve nada claro. “ Quiero saber si concretan más de la norma porque si me permiten coger la mitad de empleados quizás si compense. Si tengo que mantener activos a todos los empleados no me compensa”.

En el Restaurante A Banda su dueño Tomás Venero es todavía más critico. “Se han lavado las manos, nos echan a los leones , nos quitan las ayudas que todavía no hemos cobrado con lo que nos van a llevar a la ruina a todos”. Ademas es difícil para muchos locales cumplir las normas de distancia de seguridad. “ En Peña Herbosa no hay espacio suficiente para poder abrir las terrazas. Vemos inviable abrir. Si la movilización general no es hasta el 10 de junio ¿ a quien vamos a atender si no hay gente ?” , concluye.

El sector hotelero se muestra igual de crítico que bares y restaurante y creen que la situación va a ser catastrófica. “ Las medidas solo crean inseguridad y provisionalidad. El mismo plan habla de situación indefinida. No se puede viajar entre comunidades por lo que la llegada de clientes es inviable. No podemos abrir nuestras puertas si no hay clientes. Quien va a venir a Cantabria entre el 1 de mayo y el 1 de julio”, dice Esther Gómez propietaria del Hotel Carlos en Santander.

De momento no tienen prevista la apertura porque apenas hay reservas. “El plan nos deja huérfanos en lo relativo al personal. Los trabajadores están en ERTE y no sabemos como se va a actuar. Cuando se levante el estado de alarma tendremos que pagar los gastos laborales pero sin actividad económica es imposible".

Desde los Hoteles Silken Coliseum y Silken Rio Daniel Fidalgo también se muestra pesimista por las medidas adoptadas por el Gobierno. “Han sido bastante precipitadas. No estamos preparados ni disponemos de medios para abrir el 11 de marzo precipitadas las previsiones de ocupación en mayo y junio es mínima y es inviable mantener la actividad del hotel abierto para mantener un 5% de ocupación. Esperamos que el Gobierno se pronuncie para saber si hay medidas económicas que nos permitan abrir en el sector. Tenemos que luchar todo el sector par Que no sea obligatorio abrir los establecimientos hasta que no se recupere la normalidad”.